Megan Rapinoe intercambió camiseta con la misionera Yamila Rodríguez y criticó a la AFA

lunes 01 de marzo de 2021 | 7:51hs.

En la She Believes Cup, Argentina cayó por 6-0 ante Estados Unidos, pero la nota la dio Megan Rapinoe. Al finalizar el encuentro, la mejor futbolista del mundo se tomó una foto con la misionera Yamila Rodríguez e intercambiaron camisetas. Sin embargo, la historia no quedo ahí, ya que, vía Instagram y al notar que la elástica albiceleste no llevaba impreso el apellido de la delantera de Boca, la estadounidense no dudó en tirarle un palito a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La atacante del Xeneize publicó la fotografía en la que ambas posaban para los flashes de las cámaras, y la misma fue replicada por la futbolista de 35 años. Eso sí, con un pequeño retoque y un durísimo reclamo para el ente rector del fútbol argentino. "Lo arreglé pero realmente arreglemos esto", escribió la delantera de OL Reign.

Cabe remarcar que no es la primera vez que Rapinoe hace un llamado de atención para que mejoren las condiciones en el fútbol femenino a nivel mundial. Hay que recordar que incluso tiene un libro donde narra todas las cosas que ha tenido que pasar desde que inicio en este deporte.

Lo cierto es que las jugadoras intercambiaron dos historias y en ambas el pedido de la estadounidense fue que cambien está situación lo más rápido posible. Por ahora, desde la AFA no han emitido comunicado alguno.