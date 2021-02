En la primera línea

sábado 27 de febrero de 2021 | 6:01hs.

Crucero continúa en plena pretemporada, acomodando las piezas de un rompecabezas que bastante tiene que ver con la temporada anterior. Y es que el equipo que afrontará el próximo torneo Federal A, a finales de marzo, tendrá la continuidad de varios experimentados.

En principio la idea del cuerpo técnico, con Carlos Marczuk a la cabeza, es utilizar las semanas venideras para aumentar la intensidad de trabajo y moldear un plantel que será relativamente joven. El DT cuenta para ello con la sabiduría de cuatro ‘líderes’ en cada sector del campo de juego, quienes aportarán sus conocimientos a la base canterana para hacer menos traumática la adaptación a la categoría.

En la línea defensiva es Alejandro Pérez el que portará con esa responsabilidad. Con 34 años, el chaqueño se desempeña como lateral y sin dudas es un hombre clave por lo que representa como uno de los históricos del Colectivero.

Tarrito pegó la vuelta después de un largo tiempo de inactividad producto de la cuarentena. “Fue difícil y había que mantener ocupada la cabeza. Siempre digo que por algo pasan las cosas, hay que tratar de ver lo positivo dentro de lo malo y aproveché el tiempo para disfrutar de la familia en Las Breñas (Chaco), de mis hijas, mi señora, de mis padres...disfrutar de cosas mínimas para recargar energías”, remarcó en diálogo con El Territorio.

“Contacto nunca dejé de tener con Crucero, de hecho cuando decidió no participar el año pasado me llamaron desde la dirigencia para comunicarme el contratiempo. Hoy estoy acá porque me manifestaron sus ganas de que vuelva; se puede decir que Crucero siempre estuvo presente y estoy agradecido de que vuelvan a confiar en mí”, agregó.

“Las expectativas son altas y estamos trabajando para pelear cosas importantes. Hay muchos chicos, hay buen material con canteranos que estuvieron ganando rodaje en otros lugares”, presagió.

La voz de la experiencia

Pérez se une a Pablo Motta (mediocampista), Abel Méndez (mediocampista) y Cristian Campozano (delantero) como los referentes del plantel, los que estarán al frente de las responsabilidades. Detrás de ellos Héctor Millán (defensor), Guillermo Bachke (arquero), Rodrigo Cerdan (volante) y Axel Vallejos (delantero) serán otros soportes en la base.

“Nosotros vamos a aportar con nuestro granito de arena desde el lugar que nos toque, potenciando y ayudando a los chicos para que sigan creciendo”, dijo Pérez. “Hay jugadores con buen potencial. Muchos de ellos no tuvieron inferiores, son de potrero, atrevidos...eso es bueno, interesante”.

“El nuestro es un grupo joven, con muchas ganas de progresar y apuntar alto. Estamos por el buen camino con los trabajos duros de pretemporada, fortaleciéndonos en todo los aspectos”.

“La situación que no hay descensos posibilita armar planteles jóvenes, como va a pasar en todos los clubes. En lo personal lo conozco a Carlos (Marczuk), la manera que tiene de jugar con un equipo agresivo, de presión y de manejo de pelota. Seguramente buscará ser protagonista”, cerró Tarrito.

El Colectivero realizará hoy una práctica de fútbol formal. Esta vez no habrá amistoso a puertas cerradas, pero la novedad es que desde este lunes comenzará la parte más exigente de la pretemporada.

Respecto a los refuerzos, desde la dirigencia confirmaron la búsqueda de tres nombres (dos defensores y un arquero) y en ese marco ya están en tratativas con el zaguero central paraguayo Rodrigo Acosta Ferreira.