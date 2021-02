Partieron aviones para traer más Sputnik V

sábado 27 de febrero de 2021 | 6:04hs.

La Argentina recibirá otra partida de dosis de la vacuna Sputnik V. Para ello aviones de Aerolíneas Argentinas despegaron anoche con destino a Moscú, Rusia. Las vacunas estarán en Ezeiza el domingo.

Si bien no se aclaró cuántas dosis llegarán, se espera que este sea el cargamento más importante que arribe al país desde Rusia.

Las cantidades finales dependen de una serie de factores logísticos como las cajas, el hielo seco y todos los elementos que se requieren para traer las dosis a -20 grados, informaron anoche Télam y Página/12.

La negociación para el arribo de este cargamento la cerró la asesora presidencial Cecilia Nicolini, que está en la capital de Rusia desde hace una semana.

Acuerdo

El laboratorio Richmond de Argentina firmó un memorándum de entendimiento con la Sociedad Gestora del Fondo de Inversión Directa de Rusia para producir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en el país, según informó la empresa.

El memorándum se firmó el jueves y es el primer paso para que el laboratorio pueda comenzar a trabajar en lo que será la fabricación local de la vacuna contra el Covid-19.

En una carta enviada a la Bolsa porteña, donde cotiza el laboratorio, se informó que “el día de la fecha (25 de febrero de 2021) se suscribió un memorándum de entendimiento entre Management Company of Russian Direct Investment Fund, quien representa a Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology y mi mandante, a los efectos de fomentar la cooperación entre las partes, con la finalidad de obtener en el corto plazo la fabricación de una vacuna contra el virus denominado Covid-19, la cual se produzca en la República Argentina”.

La nota sigue explicando que “este potencial desarrollo se realizará con la participación de Hetero Labs Limited, laboratorio establecido en la República de la India, con quien Laboratorios Richmond Sacif, posee una alianza estretégica”.

El laboratorio Richmond tiene una planta de producción en el municipio bonaerense de Pilar y lanzó recientemente un plan de inversión de 80 millones de dólares para los próximos cinco años.

El Inta busca su vacuna

Basada en una tecnología innovadora que venían desarrollando para vacunas veterinarias desde 2005, investigadores del grupo de Nanomedicina Veterinaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) Bariloche desarrollan una vacuna candidata contra el coronavirus que generó anticuerpos en ratones y avanza hacia nuevos ensayos, infornaron.

Si todo sale bien se espera que antes de fin de año se comience a planificar un ensayo clínico en personas luego de la certificación y autorización correspondiente por Anmat.

