El laboratorio Richmond fabricará la vacuna SputnikV en la Argentina

viernes 26 de febrero de 2021 | 9:55hs.

El laboratorio Richmond de Argentina firmó un memorándum de entendimiento con la Sociedad Gestora del Fondo de Inversión Directa de Rusia, para producir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en el país, según informó la empresa.

El memorándum se firmó este jueves, y es el primer paso para que el laboratorio pueda comenzar a trabajar en lo que será la fabricación local, y con ayuda de un laboratorio de la India, de la vacuna contra el Covid-19.

En una carta enviada a la Bolsa porteña, donde cotiza el laboratorio, se informó el jueves que "el día de la fecha (25 de febrero de 2021) se suscribió un memorándum de entendimiento entre Management Company of Russian Direct Investment Fund, quien representa a Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology y mi mandante, a los efectos de fomentar la cooperación entre las partes, con la finalidad de obtener en el cortor plazo la fabricación de una vacuna contra el virus denominado Covid-19, la cual se produzca en la República Argentina".

La nota sigue explicando que "este potencial desarrollo se realizará con la participación de Hetero Labs Limited, laboratorio establecido en la República de la India, con quien Laboratorios Richmond Sacif, posee una alianza estretégica desde hace más de 25 años".

Además se agrega que "el memorándum de entendimiento mencionado fue suscriptro en la ciudad de Moscú, Federación Rusa, por el Sr Tagir Sitdekov, en representación de Management Company of Russian Direct Investment Fund, mientras que por Laboratorios Richmond parcticipó su presidente Marcelo Figueiras".

El laboratorio Richmond tiene una planta de producción en el municipio bonaerense de Pilar y lanzó recientemente un plan de inversión de 80 millones de dólares proyectado para los próximos cinco años.



A inicios de febrero, Kirill Dmitriev, director general del RDIF, había afirmado en una rueda de prensa virtual que "la Argentina puede producir la vacuna Sputnik V".



En ese marco, también había señalado que iban a "prever la producción" en el país al incluir "contratos con algunos productores".

La Argentina viene recibiendo partidas de la vacuna de origen ruso Sputnik V, que fue desarrollada por el Instituto Gamaleya, tras un acuerdo entre ambos gobiernos.