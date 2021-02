Vanesa Maradona acusó a Rocío Oliva de maltratar al Diez

miércoles 24 de febrero de 2021 | 10:18hs.

Para conocer un poco más sobre la interna del “clan Maradona” y aportar detalles acerca de los últimos días del astro, Ángel De Brito invitó a Vanesa Carnevale al piso de Los Ángeles de la Mañana (eltrece). La expareja del Chino, el hijo de Kitty –una de las hermanas del “Diez”–, rompió el silencio y dejó algunas declaraciones explosivas acerca de Rocío Oliva. “Sé que ella lo ha golpeado y le ha hecho un montón de cosas. En medio de una pelea, lo tiró por la escalera y se lastimó el hombro”, afirmó.

Durante la entrevista, Carnevale también refutó viejas declaraciones de la actual panelista de Polémica en Bar (América): " Escuché que Rocío Oliva dijo que se separó y no apareció más. ¡Mentira! Ella siguió al mando hasta que Verónica lo rescató de esa casa. ¿Me entendés? Ella disponía de todo, mandaba a hacer las compras del supermercado, hacía dos compras, una para la casa y otra para la madre”.

En ese sentido, la ex del Chino contó por qué el “Diez” era tan generoso con Oliva y su familia cuando se acercaban para pedirle importantes sumas de dinero: “En esa momento, con Diego estando así, vos le pedías cualquier cosa y te la daba. Iba ella, el primo o la madre. Ahora aparece que tiene un montón de donaciones y está todo bien. Como te digo una cosa, te digo la otra: él estaba enamorado, lamentablemente. Y ella se aprovechaba de eso”.

La entrevistada señaló que mantiene una muy buena relación con Verónica Ojeda, a quien apuntó cómo la responsable de liberar al ídolo de un cerco que le habría construido su último entorno para alejarlo de familiares y amigos. “Yo la quiero mucho a Vero, la vi sufrir y pasamos muchas cosas juntas. Sé que ella lo ayudó mucho a Diego hasta lo último, le pidió ayuda para que lo sacara de donde estaba casi secuestrado. La cabeza eran Matías Morla y Rocío, le hacían lo que querían, él no era dueño de nada, le bloqueaban los teléfonos. No lo estaban ayudando, claramente. ¿A quién le servía así?”, reveló.

Por otra parte, Vanesa no quiso opinar sobre la relación que Dalma y Gianinna tenían con su padre en el último tiempo. “Mejor no voy a decir lo que mi exsuegra decía de ellas, no voy a hablar de eso porque lo peor que le podías hacer a Diego era hablar mal de ellas”, cerró.