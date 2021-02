En marzo habrá subas en servicios, alimentos y naftas

El lunes comienza el tercer mes del año con aumentos de diversos servicios como internet, televisión por cable y telefonía fija. Pero, además, se comienza a discutir un posible aumento de gas en audiencia pública. En tanto, en energía eléctrica, se analiza quitar subsidios a los grandes consumidores, como industrias y comercios; y todo lo previo, se entiende que también tendrá un fuerte impacto en la economía familiar.

En el caso específico de Misiones, se añade una solicitud de incrementar el costo del pasaje del transporte interurbano y de media distancia, más los aumentos sin parar de mercaderías, como ocurrió en febrero, siendo la tendencia la continuidad de las subas, en especial de productos de consumo masivo, como lácteos y aceite.

En servicios

En materia de servicios, el Ejecutivo nacional dispuso incremento desde el pasado sábado en la telefonía móvil de hasta un 7,5% para febrero y un 2,5% para marzo, y ayer se incluyó al resto del sector de las telecomunicaciones. Esta vez, fue el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que a través de la Resolución 204/2021 publicada en la víspera en el Boletín Oficial, estableció que las licenciatarias de Servicios de Telefonía Fija (STF), podrán incrementar el valor de sus precios minoristas en marzo de 2021 en hasta un cinco por ciento.

El año pasado, en medio de la cuarentena, el Gobierno congeló el precio de los servicios de telecomunicaciones y prohibió hasta fin de 2020 el corte de los mismos por falta de pago. Ya en 2021, se permitió un aumento general del 5 para enero, y otro de hasta el 7% en febrero para aquellas empresas que posean menos de cien mil accesos totales. Desde el sector cooperativo y pyme que ofrece fundamentalmente este tipo de servicios le planteó al Ejecutivo la necesidad de una nueva actualización tarifaria.

El Enacom aclaró que los incrementos autorizados sólo podrán ser aplicados por aquellas licenciatarias que hubiesen cumplimentado las disposiciones en las que se permitieron las anteriores actualizaciones tarifarias. No obstante, los aumentos no alcanzan a los precios de las Prestaciones Básicas Universales (PBU), planes subsidiados que lanzó el Gobierno a fines del año pasado destinado a jubilados, desocupados y beneficiarios de AUH.

Combustibles

Otro de los productos que más sufrió subas desde que empezó el 2021 fue el combustible. Ya se produjeron cinco subas desde enero y se estima que en marzo habrá un nuevo reacomodamiento de precios. Es que estaba previsto que el 1º de marzo se aplicara un nuevo aumento de precios a la nafta y el gasoil por la actualización trimestral del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el dióxido de carbono (IDC).

Sin embargo, a través de un decreto, el Gobierno suspendió esa suba por 11 días, hasta el 12 de marzo.

El último aumento fue la semana pasada, donde se volvió a acomodar unos 60 centavos las naftas en algunas estaciones.

Según indican desde el sector, la suba de marzo debería rondar entre el 5 y el 6 por ciento para alinearse a los precios internacionales del barril y los impuestos internos.

Alimentos

Los alimentos y productos de limpieza siguen en escalada, y durante el último mes sufrieron subas siderales, debido a los aumentos constantes en combustibles y logística.

Durante todo el mes de febrero, hubo productos, como el aceite, que tuvieron fuertes incrementos cada semana.

Por eso, desde el sector supermercadista vaticinan que el mes de marzo será un periodo aún más complejo, con nuevos aumentos que se verán con más fuerza, principalmente, en los productos de mayor consumo.

“Hubo aumentos grandes en todo febrero, en algunos rubros subió el 6, 7, 10 por ciento. Por ejemplo, los lácteos, puntualmente la leche larga vida, tuvieron un aumento y es un producto de alto consumo”, manifestó al respecto el supermercadista Lucas Kerps.

En diálogo con El Territorio, Kerps expresó que “también hubo subas en gaseosas, yerba con un 5 por ciento. Además, tuvimos un incremento del 10 por ciento en harinas que todavía no se vio repercutido en los derivados como fideos, galletitas, pero seguro en marzo lo vamos a estar viendo; mientras que le queso subió, desde enero hasta la fecha, entre un 25 y un 30 por ciento”.

Mencionó asimismo que en el caso del aceite, se trata de un producto que tuvo subas cada semana y sigue subiendo sin detenerse.

Por esta razón, se habla de un posible programa de precios subsidiados “así como fue en la época de Guillermo Moreno”.

“Ya se ha armado algo con los aceiteros, un fideicomiso, todavía no se vio en el mercado reflejado nada, nos siguen tomando pedidos desde las aceiteras en las mismas condiciones normales, pero sí algo se está hablando”, aseveró.

Al mismo tiempo que resaltó: “se vienen muchos aumentos, en combustible, en servicios, y todo eso va a parar a la góndola. Eso viene de un bajo nivel de producción, con bajos niveles de exportación y bajos niveles de ingresos de divisas. Así venimos hace veinte años, con altos niveles de inflación, sin poder frenarlo”, concluyó.



Audiencia por el precio de gas

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó ayer la convocatoria para el 16 de marzo próximo a una audiencia pública para la adecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes, a través de la Resolución 47/2021 publicada en el Boletín Oficial.

La norma convoca a la realización de la audiencia pública 101 con el objeto de poner a consideración el Régimen Tarifario de Transición por el Decreto 1020 -el que determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente- y llevar adelante la discusión necesaria.

Debido a que la participación de los expositores será de manera remota, esto implica que únicamente quien desee ser orador deberá inscribirse en la misma conforme la normativa respectiva bajo la modalidad establecida para el acto.

Las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural deberán presentar al Enargas los cuadros tarifarios de transición por ellas propuestos, así como la información de sustento de los mismos.



Control de precios

Para el supermercadista Lucas Kerps, el control de precios no es la solución a las subas, puesto que las listas que llegan desde la Secretaría de Comercio distan bastante de los costos de productos. “Estos días tuve una visita de la gente de Comercio Interior, trajeron las listas de precios a los que yo tenía que vender y por ejemplo, un aceite natura de litro y medio lo tenía que vender a 152 pesos, mientras que ayer recibí el aceite natura con aumento y en la factura del proveedor aparece el costo del aceite a 280 pesos, entonces de qué sirve el control de precios”, contó.

En tanto, afirmó que no está habiendo desabastecimiento de productos. “Hay grandes supermercados que están obligados a respetar las listas de referencia porque son multados con multas severas, nosotros estamos controlados pero al no estar dentro del Sistema Integrado de Precios de Referencia Obligatorio, no tenemos multa. Por eso, yo puedo excusarme, pero cuando no tenés esa posibilidad no traés el producto o lo sacás de la góndola, por eso hay faltantes en los supermercados”, explicó.

