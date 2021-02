Vuelo de felicidad

martes 23 de febrero de 2021 | 6:00hs.

Quiero volar, atravesando el tiempo sin que nadie me ponga límites o barreras. No voy a presentar documentos ni pagar multas por exceso de velocidad, ocupación del espacio aéreo, ni por confianza en sus fuertes brazos. Voy a seguir así aunque digan que ya voy a crecer y la decepción vendrá en cuotas cotidianas. Qué me importa, mi tiempo infantil es eterno y cuando salte sé que al final de la carrera estarán los brazos que siempre me sostendrán, aunque el sol queme todo alrededor....