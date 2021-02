Tímido inicio de venta de ropa escolar

viernes 19 de febrero de 2021 | 6:05hs.

Sin grandes carteles a la vista, la venta de indumentaria escolar comenzó a manifestarse esta semana con muchas consultas de padres en los comercios. Desde las tiendas se recordó que el año pasado las ventas ya habían arrancado fuerte hacia mediados de enero. Pero este año, tras la fuerte experiencia del aislamiento por la pandemia, los padres están postergando sus compras.

Es que en muchas familias se compraron prendas que, con la suspensión de las clases, nunca llegaron a usarse. También se reconoce que los precios subieron en muchos casos más del 100% y es difícil comprar toda la indumentaria junta. Por caso, los guardapolvos económicos se conseguían en febrero de 2020 a 490 pesos, pero hoy cuestan 1.000 pesos (104%). Las chombas escolares se ofrecían desde 500 pesos y este año rondan los 900 pesos (80%). En zapatillas en tanto se observan precios muy variados pero en general las más económicas valían unos 800 pesos en 2020 y este año superan los 2.000 pesos (+150%). En zapatos la diferencia es similar.

“Lo que más estamos vendiendo son medias, shorts, conjuntos deportivos que por ahora tenemos solo en color azul. La semana que viene vamos a tener más colores , como estaba todo por verse lo del inicio escolar, se atrasó un poco la llegada de mercadería. La gente está aprovechando las ofertas y pagando con tarjeta hasta en 6 cuotas sin interés ”, comentó Vanesa Da Silva, de la tienda Castellanas.

Detalló que están ofreciendo ofertas como remeras lisas a 299 pesos, conjuntos deportivos a 799 y camperitas a 699 pesos. También tienen chombas para niños (en azul) a 800 pesos. “Para la semana próxima vamos a tener más variedad de modelos”, remarcó.

Comentó en tanto que por las consultas que le hacen los clientes, están en falta con las ofertas de guardapolvos. “Por ahora no estamos teniendo, estamos tratando de traer pero no es fácil porque muchas textiles recién han comenzado a fabricar las prendas. Inclusive algunas fábricas cerraron. El año pasado teníamos pocos guardapolvos, pero se conseguían”.

Desde Pilchitas, una tienda especializada en ropa para niños, se apuntó a que hay muchas consultas pero todavía no se observan compras importantes. “Por ahora todo es consulta. Lo que más se vende son medias, algún pantalón, tenemos guardapolvos pero todavía no vemos mucha gente interesada en llevarlos. Lo mismo pasa con las mochilas. Creo que la gente todavía no tiene muy en claro cómo van a ser las clases. Hay colegios también que están promoviendo el intercambio de mercadería”, se evaluó desde la tienda.

En cuanto a calzados desde las tiendas Okara y Navajo se explicó que hay gran variedad de propuestas y valores. “Estamos teniendo todos los productos para vestir al colegial, desde uniformes, guardapolvos, polleras, camisas, medias. Y también una gran variedad de zapatos, dentro de estos, los náuticos son los más pedidos”, comentó Julio Pavón encargado de las tiendas.

Ejemplificó que los precios de los zapatos (a partir de 34) rondan entre 2.900 a 3.200 pesos. Aunque también hay ofertas por calzados de cuero a 2.500 pesos. Luego vienen los zapatos de primeras marcas que cotizan por encima de los 6.000 pesos. “También tenemos modelos para chicos más chicos desde 1.900 pesos”, acotó.

Consideró que las ventas están empezando a tomar impulso “a medida que la gente se va enterando que las clases van a empezar. Yo creo que las mayores ventas se verán llegando a marzo” .

Compras por cambio de medidas

Santiago Pisani, gerente de la tienda Uniformes Pisani, comentó que reciben muchas consultas pero la cantidad de ventas es menor a la del 2020. Y detalló que se ven compras puntuales por casos de chicos que necesitan un uniforme nuevo porque crecieron y el que tenían guardado ya les queda chico. “Está viniendo gente a comprar pero también sabemos que mucha gente se quedó el año pasado con el uniforme sin usar. Vienen los padres de los chicos que cambiaron de talle y requieren una prenda más holgada”, explicó en diálogo con el programa Acá Te lo Contamos por Radioactiva FM.

Pese a los problemas que trajo la pandemia, reconoció por otra parte que también hay padres que vienen “dispuestos a comprar todo, también un poco por miedo a que las cosas suban después. Pero estimo que también es porque los chicos están muy ansiosos y quieren tener su uniforme para regresar al colegio”.

Útiles son lo primero

Más allá de las compras de indumentaria escolar, muchos padres reconocen que están dejando la compra de indumentaria para los días previos al inicio escolar. Y con anticipación se largaron a buscar desde este mes variados útiles escolares como cuadernos, lapiceras y hojas para que los niños usen presencialmente en los colegios.

“Los precios de los útiles escolares los encontré baratos, porque los comparé antes con los que ví en un mayorista. Ropa todavía no compré, ni vi muchos precios porque primero quiero tener los útiles. Lo primero que les compré fueron cuadernos y colores para pintar”, comentó ayer Daniela López, una joven mamá de niños de 6 y 8 años.

En tanto otros padres apuntaron a priorizar el canje de ropa que casi no usaron en 2020. “El año pasado ya para enero habíamos comprado uniformes y zapatos nuevos, fue el peor error porque la ropa la usaron sólo una semana y los zapatos mi nene más chico no los pudo ni estrenar. Ya hablamos igual con otra mamá para intercambiar zapatos”,comentó recientemente una mamá que envía a sus niños a un colegio en el centro de la ciudad.

Todavía muy pocas ventas

Comerciantes de Montecarlo refirieron ayer que por el momento solo hay consultas de precios tanto para útiles escolares, como de uniformes y guardapolvos.

“La gente viene, pregunta los precios, algunos ya señaron los uniformes y otros dicen que ojalá las clases comiencen el 15 y no el 9 así tienen plata para comprar” contó la modista Alicia Cabañas..

Según los comerciantes la gente busca precios y todavía son pocos los que se animaron a comprar.

“Todos los días que consulto precios de la mercadería y va cambiando el precio. Todo lo que es bordado de nombres en uniformes y demás, pido el 50 porciento del costo para asegurar también que van a retirar “ contó la modista.

Se apuntó en tanto que un producto muy pedido son los barbijos con logotipos de los colegios que se ofrecen a 200 pesos.

Esperan más ventas hacia marzo

En Jardín América por estos días se ve muy poca venta de Indumentaria, guardapolvos y calzados para chicos.

Marcelo Potoski, dueño de una tienda donde vende zapatos, ropa para el inicio de clases explico que no hay prácticamente ventas e incluso son pocas las consultas. “Esperamos que lleguen previo al inicio de clases, 3 o 4 días antes”, resaltó.

En tanto Laura Hettinger, propietaria de Crear serigrafía contó que ella misma diseña los guardapolvos para el nivel inicial como para primaria. “Subió más del 100% el precio, yo el año pasado para un niño que arranca el preescolar tenía el guardapolvo a $600 y ahora $1.350”, contó. Además dijo: “en enero de 2020 ya tenía varios pedidos hechos y ahora el mismo mes del 2021 nada, incluso ahora en febrero muy poco, la gente está esperando a ver si arranca verdaderamente las clases”.

La misma percepción tuvo Carolina Barboza, dueña de Karla Modas. La mujer contó que tiene ya a la venta guardapolvos pero aún no hay ventas. “Yo arrancaba un año y ya me preparaba para el inicio de clases y se vendía en enero, ahora poco y nada, los precios tanto en la indumentaria como en guardapolvo y mochilas subieron mucho y los clientes ahora recorren más para buscar precios y esperan a comprar al confirmarse que verdaderamente habrá clases”, contó. Carolina en su tienda tiene guardapolvos para varones a 900 pesos y para mujeres 950.

Grupos de venta muy consultados

En las últimas semanas han crecido enormemente los grupos para la venta o el intercambio de indumentaria escolar a través de redes sociales. La red más utilizada es Facebook, pero también entre grupos de padres se comparten necesidades con grupos de WhatsApp intercambiando pedidos u ofertas. Así por ejemplo en un grupo de Uniformes Usados en Posadas eran varias las ofertas de indumentaria escolar que se ofrecían a valores rebajados. Por caso se podía encontrar zapatos de talle 30 (con muy poco uso) a 600 pesos, shorts de niño a 250 pesos, o una chomba de un colegio privado de talle 14 a 700 pesos. También un zapato escolar de nena, talle 39 a 700 pesos y las ofertas se fueron ampliando en los últimos días. También a través de estos grupos hay quienes fábrican ropa escolar o deportiva y la ofrecen a sus potenciales clientes.