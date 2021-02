Víctima de violencia de género ratificó su denuncia ante la Justicia

sábado 13 de febrero de 2021 | 6:03hs.

Noelia Teminski (34), la mujer cuya historia de violencia de género se hizo conocida esta semanas tras filmar y viralizar el último ataque de su ex pareja en Gobernador Roca, ratificó su denuncia ayer ante la Justicia.

Tal como estaba previsto, la mujer se presentó ayer a la mañana ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, para prestar declaración testimonial como víctima.

En este sentido, fuentes consultadas por este diario indicaron que en su comparecencia Teminski ratificó su denuncia y en una declaración que se extendió por varios minutos hizo un relato detallado del último hecho, como así también contó los asedios constantes que sufre de parte de su ex marido, Alfredo Javier T. (44).

Además, la declaración de la mujer no fue la única de la jornada, sino que las autoridades también recibieron la declaración como testigos de la actual pareja de Teminski y de otra persona que alcanzó a observar ese último ataque registrado el domingo por la noche en Roca.

En esa instancia, ambos testigos también ratificaron sus declaraciones vertidas ante la Policía durante esas primeras horas de investigación. Ahora, las autoridades al frente del caso deberán continuar recabando elementos y decidir los próximos pasos a seguir.

La defensa del acusado, quien en su oportunidad se abstuvo de declarar, ya solicitó su excarcelación, aunque el pedido todavía se encuentra en análisis.

En la causa iniciada tras la denuncia de Teminski interviene además una secretaría especial del juzgado que trabaja pura y exclusivamente en casos en hechos de abuso sexual y violencia de género.

Video e historia de violencia

La historia de Teminski se hizo conocida este semana, después de la publicación en Facebook de un video en el que cual captó un nuevo episodio de violencia perpetrado por Alfredo T., propietario de una distribuidora de bebidas.

El hecho ocurrió el domingo, cerca de las 20, sobre la calle Comisionado Pelinski de Gobernador Roca, mientras Teminski iba como acompañante en un Chevrolet Corsa que era conducido por su actual pareja. En el asiento de atrás iba la beba de cuatro meses que tienen en común.

La mujer narró que habían salido a pasear en familia, hasta que en determinado momento se cruzaron con su ex pareja, quien a bordo de otro vehículo se colocó detrás de ellos y los comenzó a embestir.

Prácticamente toda la escena fue retratada en un video que Teminski en ese momento decidió grabar para tenerlo como prueba -otra más- de lo que viene sufriendo. En el audiovisual se advierten los embates del otro vehículo desde atrás y el llanto desesperado de la pequeña niña en su asiento en la parte trasera.

La situación culminó cuando el sindicado violento logró quitar del camino al Corsa en el que viajaba su ex pareja y huye de la escena.

La detención del violento fue comunicada el miércoles y ese mismo día fue trasladado hasta el juzgado, donde finalmente se abstuvo de declarar.

Por el momento, la causa se instruye bajo la carátula de lesiones, daños y amenazas, aunque todo puede cambiar conforme al avance de la investigación.

En diálogo con El Territorio, Teminski narró que el video que logró captar fue tan solo un breve resumen de todo lo que padece durante años por parte de su ex.

“Amenazas de todo tipo sufrí en este tiempo, como por ejemplo, que me iba a desfigurar. A veces tuve que trepar a la vereda para evitar que me choque de frente y hasta entró a mi domicilio para golpearme rompiendo una perimetral. Esa vez una vecina llamó a la Policía y aun así no lo arrestaron. Él tiene asesores, sabe lo que tiene que hacer y qué es lo que le conviene siempre. Situación frente a la cual yo siempre me vi más vulnerable por no tener este tipo de contactos, de influencias o de poder socioeconómico”, sostuvo en esa ocasión.

La mujer contó que estuvo diez años casada con el acusado, pero que hace cuatro decidió separarse al ver cómo los hechos de violencia de género eran cada vez más reiterados.

Sin embargo, la separación no le significó la paz, ni mucho menos, dado que después de eso el hombre continuó hostigándola, persiguiéndola, amenazándola y hasta golpeándola. Ella contó que lo denunció varias veces en Roca, pero esta es la primera vez que el violento fue detenido.