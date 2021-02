Para el calor, un helado de mandioca, yerba o mburucuyá

domingo 07 de febrero de 2021 | 6:00hs.

La chipa y el mango fueron protagonistas de las redes sociales de El Territorio hace varias semanas atrás y muchos usuarios comenzaron a enumerar la cantidad de productos autóctonos que tiene la provincia para disfrutar. Algunos ya comenzaron a ser aprovechados y ya tienen su lugar en restaurantes, heladerías y tiendas comestibles.

Tal es el caso de la yerba mate, de la mandioca o del mburucuyá, productos que podemos encontrarlos en distintos alimentos. Pero en enero un producto llamó mucho la atención de los misioneros, ya que los chefs del Hotel Panoramic presentaron el helado de mandioca.

Hernán Díaz es uno de los creadores de esta delicia que, según él mismo afirma, tiene una textura única y un sabor muy particular. “Al comer uno va buscando el sabor, no es como el de yerba mate que enseguida te das cuenta. Este no, y tiene una textura muy buena también, que de a poco vas asociando con la mandioca. Al ser un poquito más fuerte que la papa por ejemplo, se nos hizo más fácil elaborarla y al mezclar los ingredientes queda muy bueno, la verdad que nos sorprendimos con el pastelero y tuvo éxito, estamos teniendo una demanda considerable”, explicó Díaz.

Hace un tiempo los chefs del hotel vienen probando nuevos sabores y trabajando con productos autóctonos. El helado de mandioca se mezcla con leche condensada, crema de leche, “se bate todo, se le da un toque mágico y ahí va al freezer. En lo personal es la primera vez que me animo a sacar la mandioca como postre, sí tenemos varios productos salados”.

Quien también se animó a innovar fue Polaris, que hoy cuenta en su lista de sabores con yerba mate y mburucuyá (maracuyá). “Comenzamos con el popular maracuyá a pedido del público que venía de Brasil habiendo probado la mousse de maracuyá y luego nos surgió, hace diez años ya, una propuesta para inventar el primer helado de yerba mate. Así nos fuimos entusiasmando con el desafío de iniciar la creación de una fórmula desde cero y continuamos estudiando y desarrollando los sabores que nosotros llamamos ‘de estación’, allí surgieron limón jengibre y menta (una combinación que nos trajo gratas sorpresas por su gran aceptación) , palta y Mandarina le siguieron también con muchísimo éxito, así que valió la pena hacer todo el proceso y los ajustes que llevan este tipo de sabores no tradicionales”, dijeron desde la casa de helados.

Tanto para Díaz como para las heladerías Polaris y Duomo (que presentó nuevos sabores por su 30° aniversario), obtener un sabor exquisito a partir de los productos regionales lleva un trabajo previo de varias semanas y meses.

“En este caso hay que crearlas, mucha prueba y error, hasta lograr lo que buscamos. Cada uno de ellos tiene sus trucos ya que al trabajar en las materias primas naturales nos encontramos con las variantes de cada insumo”, dijeron desde Polaris y, en este sentido Díaz indicó que están “siempre probando. Hicimos un helado de jaboticaba y estamos con la idea de hacer helado de yacaratía . Todo helado lleva un proceso que lo vamos estudiando de a poco, agregando o sacando ingredientes y así vamos probando”, explicó el chef.