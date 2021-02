“Estoy tranquilo”, afirmó Yeri después del doping

viernes 05 de febrero de 2021 | 3:15hs.

Pasó una semana desde que la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (Facpyr) dio a conocer que tres ciclistas dieron positivo en el control antidopaje que se había realizado en la Vuelta a Misiones, en septiembre del 2019, y entre esos nombres estaba el de Nazareno Yeri (45), reconocido ciclista de la región que por muchos años representó a Misiones.

“Estoy tranquilo porque el ciclismo argentino me reconoce que soy un ciclista que logró muchos títulos y que si Dios quiere voy a seguir logrando después de este vendaval que se vino”, fueron las primeras palabras que plasmó el entrerriano que se radicó por muchos años en la Tierra Colorada, pero que desde hace dos reside en Resistencia, Chaco.

Hoy, un año y cuatro meses después de la histórica competencia, Nazareno, quien representó al equipo Taragüí, de Corrientes, reconoció que consumió sustancias no permitidas que finalmente salieron a la luz tras aquellas muestras tomadas en la segunda etapa de la prueba por la Comisión Nacional Antidopaje (CNA). “Me compartieron una pastilla”, afirmó, aunque no quiso ahondar en el tema de qué contenía.

En la charla, el ciclista se mostró molesto por el ruido que provocó esta noticia y por cómo en las redes sociales se lo condena. “Hay comentarios en las redes, mis familiares me cuentan que hablan en los grupos de WhatsApp también y hoy todo el mundo quieren hacer leña del árbol caído, pero no tienen ni idea de lo que es la vida de un ciclista”.

Ante la consulta de si se arrepiente de haber corrido así, Nazareno señaló con un pensativo “te tengo que decir que sí” y acotó: “Voy a aclarar una cosa, la droga en el corredor termina ayudando un 5 por ciento, si vos no sos un buen corredor, si tu cuerpo no está preparado para ser un buen atleta, por más ayuda que vos le pongas al cuerpo, vas a seguir siendo un burro. Al burro podés ponerle un montón de cosas de medicina para que sea un caballo y va a seguir siendo un burro”.

Con tantos títulos argentinos en su haber, 18 en total y medallas panamericanas, el ciclista a lo largo de la charla intentó poner sobre el tapete que su carrera y que no se manche por esa situación. “Ya me pasaron los años y uno sabe que en cualquier momento de la carrera uno puede llegar a necesitar eso, es difícil de explicarlo, la gente no tiene ni idea. Hoy están agarrando a Nazareno Yeri y se divierten con mi lomo. A las personas sólo les interesa el positivo, no se acuerdan de lo otro, de todo lo que hice para la provincia. Yo en 2007 empecé a ganar títulos; en la Vuelta de Misiones sólo fui a colaborar con el equipo y se dio así, terminó en esto”.

En su narración de la secuencia hasta se supo del resultado, el ciclista dijo que en agosto ya sabía que había dado positivo y que al hacerse público “ahora me produce cosquillas, bronca y malestar porque que hay gente que no tiene ni idea cómo son los controles antidopajes, se pone a hablar y defenestrar. Hoy la gente quiere que me saquen todos los títulos. También quiero decir que fabriqué el mejor ciclista que tuvo Misiones que fue Santiago, mi hijo”.

Y añadió, como una especie de defensa, que “desde que los Yeri no ganan títulos, Misiones no gana medallas de oro en los campeonatos argentinos, el último campeón nacional juvenil es Santiago y Yeri -por él- ganador en el Panamericano. Sólo Mariela -Delgado-, que es de otra categoría y siempre corrió para otra federación, la del Oeste Santafesino. Nosotros siempre lo hicimos con la bandera de Misiones en el pecho”.

Sobre las consecuencias y la opinión pública, señaló que “la gente va a opinar y seguir opinando, yo me equivoqué, pero no maté a nadie ni robé. Hay cosas peores a que te dé positivo en una carrera de bicicleta. Para las reglas del ciclismo, las que están escritas, sí, está mal, pero para el ciclismo en sí… no hay persona en el ciclismo que esté libre de tirar la primera piedra”.

En todo momento, Nazareno intentó explicar que está tranquilo: “Acepto la sanción, pero estamos en una instancia en la que tiene que probar todo, pero no me dejaron defenderme, hay otra persona que se defendió y ni siquiera salió como positivo en la resolución. Ahora pasamos a una instancia judicial. A mí directamente me sancionaron y los procesos judiciales no son así”.

Ante la pregunta de para qué serviría un descargo, ya que él mismo aceptó que consumió algo no permitido, mencionó que lo haría “para explicar la situación y eso podría hacer que me bajen la sanción”.

Además de Nazareno, la competencia arrojó doping positivo para el riojano Juan Ramón Molina, del Shaina Competición, ganador de la última etapa de la vuelta, y Alfredo Lucero, de San Luis, de Taragüí, mismo equipo de Yeri. Todos ellos fueron inhabilitados para competir oficialmente, en cualquier deporte federado, hasta el 2023.

“Yo quiero hacer mi descargo, es mi derecho, porque parece que puse la bomba atómica en la plaza San Martín. Claro que me equivoqué por una necesidad física y voy a pagar, pero estuve 16 años en lo más alto ciclismo argentino, pasé otros antidoping, como en los Panamericanos de San Juan y afuera en el de Guadalajara, y estuve limpio”, resaltó.

Finalmente, también quiso resaltar que “en la Vuelta a Misiones le hicieron control a un equipo completo, que era Taragüí -equipo para el que corrió- y era la primera vez en la historia del ciclismo argentino que le hacen a un solo equipo”.

Control para varios ciclistas

Ante los dichos de Yeri, El Territorio charló con Guillermo Yendryka, presidente de la Asociación Misionera de Ciclismo, organizadora de la Vuelta a Misiones, quien explicó que “fueron un total de diez los ciclistas, de distintos equipos, a los que le tomaron las muestras, todos los que iban adelante en las etapas, es una situación normal eso”.

Yendryka compartió cómo se realizó aquel día la recolección de las muestras y fue contundente con su repaso: “Vino la comisión antidopaje, que es independiente a cualquier organismo, es un ente que cae en cualquier competencia y te sorprende. Ese es el objetivo, justamente, que no avisen, así es limpio el juego. Acá llegaron de golpe en la Costanera y a mí una persona se me presentó y me dijo que era de la comisión antidopaje y me pidió permiso para hacer las pruebas y le concedí; se dio vuelta y fue a hacerlo”.

Luego explicó que “tenía un papel en la mano con nombres anotados los llamaron y le hicieron a diez corredores y se fueron. A mí un mes atrás me dijeron que tenían los resultados y que primero se lo iban a comunicar a los ciclistas. De Misiones no hay ningún suspendido”.

Sobre si esta situación afecta de alguna manera a la asociación, el presidente fue determinante: “No nos afecta para nada como institución, pero sí nos cae como un balde de agua fría por ser la Vuelta de Misiones, pero son cosas que tenían que pasar… en la Vuelta de San Juan también pasó, son controles y están bien que se hagan, corre después por cada corredor lo que hace. A nosotros no nos bajonea ni nada, los que hicieron trampa tienen que asumir las consecuencias, consumir esas cosas hasta pueden matar hay que pregonar otras cosas”.