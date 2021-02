Milva Castellini: “Buscamos unas vacaciones diferentes y estamos felices de elegir Misiones”

jueves 04 de febrero de 2021 | 17:50hs.

Los maravillosos paisajes naturales, sumados al bajo número de casos de Covid-19 registrados en comparación a otras provincias de Argentina, hacen de Misiones un destino atractivo a la hora de imaginar unas tranquilas vacaciones en familia.



En este sentido, la idea de vacacionar en la provincia también es contagiosa y con un boca a boca que va creciendo con el pasar de los días, y al igual que cientos de turistas que llegan de diferentes puntos del país, cada vez son más los famosos que se animan a conocer o revivir la experiencia de recorrer los increíbles paisajes que ofrece la tierra colorada.



Tal es el caso de Milva Castellini, reconocida periodista y conductora del programa El Noticiero de la Gente transmitido por Telefe, quien desde ayer, miércoles, junto a su familia disfruta de sus vacaciones en Misiones.



En diálogo con El Territorio, esto fue lo que comentó:



¿Por qué eligieron Misiones para vacacionar?

Fue un año muy particular para todos, la pandemia nos condicionó muchísimo y en ese contexto buscamos dentro del país un lugar lindo y seguro. Además, hacía mucho que no veníamos, mi hijo más chico, Martiniano, no conocía. Así que tomamos la decisión y emprendimos viaje por tierra.



Estamos muy contentos de haber venido, nos reciben en todos lados con mucha calidez y además, vemos que Misiones es muy seguro en lo que refiere a los protocolos de covid. Realmente están cuidando mucho al turista y eso nos dio mucha tranquilidad también.



¿Quienes te acompañan en el viaje?

Estoy con mi marido Sebastian, mi hijo Martiniano y con Abril, que es hija de Sebastian y mi hija del corazón.



Venimos cargados con todo, desde la ciudad de Buenos Aires, pasamos por Santa Fe, que está mi familia allá y en donde nos quedamos unos días, luego dormimos en Corrientes y finalmente ingresamos a Misiones.



¿Cuáles son los lugares que visitaron y cuáles piensan visitar?

Anoche estuvimos en la costanera de Posadas que nos sorprendió maravillosamente. Esta mañana partimos para San Ignacio y ahora estamos en Santa Ana.



¿Hubo alguna recomendación especial en la elección del destino?

Hablamos con mi compañero Fernando Carlos, que tiene la familia de su esposa en Posadas y nos recomendó. Nos dijo: ‘No duden de ir a Misiones’.



¿Qué fue lo que más les recomendó?

Absolutamente todo, pero básicamente los lugares que ya se conocen por tradición como las ruinas (San Ignacio) que es un patrimonio de la UNESCO, también me habló maravilla de El Soberbio, del Moconá, así que tenemos muchas expectativas de lo que vamos a encontrar allá, y las cataratas, que ya las conocemos pero hace muchísimos años que no veníamos y siempre volver es maravilloso.



Les tocó un buen momento porque las cataratas cuentan con un buen caudal luego de las intensas lluvias.

Sí sabíamos y eso nos tiene muy contentos. Hemos decidido hacer unas vacaciones diferentes este año y estamos felices de haber decidido venir a Misiones.



¿Antes de partir vas a probar alguna comida típica?

Todavía no comí ninguna, pero la idea es probar en un restaurante.