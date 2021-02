Neil Young lanzará un álbum que grabó en 1982 y que nunca editó

jueves 04 de febrero de 2021 | 0:15hs.

El rockero Neil Young anunció que próximamente editará el disco grabado en Hawái en 1982 y nunca editado “Johnny’s Island”, en el marco de “Archives”, el proyecto de recuperación de viejas grabaciones emprendido por el canadiense.

El álbum se grabó en el estudio Commercial Recorders de Honolulu (Hawái) en 1982, con el mismo equipo que trabajó en su duodécimo álbum de estudio, “Trans”, lanzado en diciembre de ese mismo año.

El álbum, que inicialmente iba a tener el título de “Island In The Sun”, incluye canciones inéditas como “Big Pearl”, “Island In The Sun” y “Love Hotel”, y otras que han visto la luz en recopilaciones o en conciertos.

“Es un hermoso disco que llegará pronto. Era una especie de disco tropical sobre navegación, civilizaciones antiguas, islas y agua”, comentó el artista en sus redes sociales.

Young pudo rescatar algunas canciones para el mencionado “Trans”, como “Like An Inca”, “Hold On To Your Love” y “Little Thing Called Love”.

En ambos discos tocaron los integrantes de Crazy Horse, como el bajista Billy Talbot, el guitarrista Poncho Sampedro, el baterista Ralph Molina, además del guitarrista Nils Lofgren, hoy integrante de la E Street Band de Brucen Springsteen.

También aparecen otros amigos de Young como Ben Keith en pedal steel guitar, guitarra slide y coros, Bruce Palmer en bajo y Joe Lala en percusión y coros.

El entorno de Neil Young anunció: “Debido a la demanda de los fans, tenemos un calendario de lanzamientos muy agresivo de Neil este año”. Hace un par de semanas, Young anunció un nuevo álbum en directo llamado “Way Down In The Rust Bucket”, grabado en un concierto de 1990 con Crazy Horse en Santa Cruz, California, poco después de que se lanzara su 18vo. álbum de estudio, “Ragged Glory”.

La página web de Neil Young, que aloja los contenidos de “Archives”, ofreció gran cantidad de material inédito el pasado diciembre “para ayudar a pasar los confinamientos”, dijo el artista. Poco antes publicó otro “disco perdido”, “Homegrown”, un trabajo grabado entre 1974 y 1975 que fue guardado en un cajón porque Young lo consideró demasiado “personal”, aunque cambió de opinión.

“Pido disculpas. Este álbum 'Homegrown' debería haber estado ahí para ustedes un par de años después de 'Harvest'. Es el lado triste de una historia de amor. El daño hecho. La angustia. Simplemente no pude escucharlo. Quería seguir adelante. Así que me lo guardé para mí, escondido en la bóveda, en el estante, en el fondo de mi mente... pero debería haberlo compartido. Realmente es hermoso. Por eso lo hice en primer lugar. A veces la vida duele. Ya saben a lo que me refiero”, señaló el canadiense.