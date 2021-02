El fallecimiento de su madre lo llevó a capacitarse para ser agente sanitario en Comunidad Mbyá Guaraní

martes 02 de febrero de 2021 | 10:02hs.

Teófilo Gauto tiene 31 años, en el 2007 empezó como voluntario colaborando en la Comunidad Mbya Guarani "Nuevo Amanecer" de la localidad de Wanda y hace 6 años se estableció como Agente Sanitario de Salud indígena en la Comunidad Perutí.

Ante la situación sanitaria que se vivía hace algunos años en las comunidades Mbyá, el poco acceso a la salud pública y una situación familiar lo llevó a buscar capacitación en el ámbito de la salud y así poder ayudar a sus pares.

“Tomé esta decisión luego de que mi madre falleció por una inasistencia médica en Colonia Lanusse de Wanda, a unos 40 km del pueblo de la zona urbana y era muy difícil llegar a la atención principalmente de urgencia, por eso decidí formarme y poder ayudar a la comunidad", dijo el joven.

Es así que en el 2006 comenzó a formarse: “La experiencia que me dejó todos estos años en la salud fueron de muchas cosas que nunca imaginé aprender y que sigo aprendiendo. Para iniciar la formación decidí buscar información si podía entrar en Salud Pública, que hoy en día se llama Salud Indígena, al principio fue muy difícil, conocía a poca gente, no sabía dónde ir. Tuve mucha ayuda y acompañamiento del coordinador de Agentes Indígenas, me enseñó mucho”, relató el joven Mbyá.

Actualmente Teófilo es agente y vacunador. Sigue avanzando con su formación para en un futuro ser enfermero y referente de zona para todas las comunidades Mbyá.

Hace seis años decidió trasladarse a la comunidad Peruti y allí se desempeña en la sala de APS con la que cuenta el lugar: “Parecía que la gente de Perutí ya me estaban esperando para seguir trabajando por la salud. Recuerdo que un día estaba trabajando en una obra y él cacique me llamó, para preguntarme si yo quería trabajar en la sala. Ahí no más dije que sí y hasta ahora sigo, tengo buena relación con la gente de la comunidad”, resaltó.

En la comunidad Peruti viven alrededor de 200 familias y hace varios años cuentan con una sala de APS, donde cuentan con asistencia de enfermería y agentes sanitarios todas las semanas sumado a la atención Médica Pediatra , Clínica General y Ginecológica de profesionales en dependientes del Hospital de Área de Montecarlo.