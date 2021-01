Denunciaron intentos de estafa con venta de casas

miércoles 27 de enero de 2021 | 6:03hs.

A partir de la recepción de una serie de denuncias que llegaron a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) sobre la existencia de personas que ofrecían casas pertenecientes al programa Procrear a muy bajo precio y con el único fin de estafar, desde dicho organismo se realizó ayer una presentación policial ante estas maniobras.

Según pudo saber este medio, quienes están detrás de la supuesta venta se presentaron como supuestos intermediarios que cobraban un monto mínimo para la gestión de las casas y que ofrecían además cuotas mínimas para acceder a inmuebles, en la zona de Itaembé Guazú, a precios cercanos a los 3.000 pesos

En diálogo con El Territorio, el titular de la Anses en Misiones, Mario “Pichi” Perié, comentó que durante la tarde de ayer se realizó la denuncia ante Cibercrimen de la Policía de Misiones a los fines de identificar el IP de la computadora desde donde se realizaron los ofrecimientos.

Incluso, en una las fotos que se publicaron en un perfil de Facebook desde donde se ofrecían dichas gestiones, se mostraba la imagen del propio Perié.

“Se hizo la denuncia por recomendación de los asesores legales de Anses, primero para deslindar responsabilidades de mi persona y obviamente de la institución. En la imagen aparezco yo con la remera del programa Procrear. Ya se disparó la investigación para tratar de individualizar el IP de la máquina desde donde se hacían estas publicaciones”, comentó el funcionario quien agregó que por el momento serían al menos tres las personas que tuvieron contactos con estos supuestos gestores.

También aclaró que “Anses es la institución que financia o pone la plata para la construcción de viviendas Procrear, el queestá a cargo de este programa es del Ministerio de Hábitat. Pero por la pandemia, como no podía venir nadie de Buenos Aires, me contactan a mi para que me haga cargo de la entrega de las viviendas”.