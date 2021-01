“Se violó la propiedad privada de forma flagrante”

lunes 25 de enero de 2021 | 6:04hs.

Lectores, ciudadanos, otros medios de comunicación y organismos de prensa se pronunciaron en las últimas horas sobre la situación vivida en las últimas horas por el fotógrafo Sixto Fariña, a quien le secuestraron su cámara, memorias y además le borraron todo el material de trabajo cuando tomaba fotos dentro del Parque Nacional Iguazú.



Uno de los que se habló al respecto en las últimas horas fue Fernando Orbe, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, quien señaló de manera contundente que “se violó su propiedad privada de forma flagrante, que además es su elemento de trabajo. Entonces, a partir de ahí puede accionar contra el parque por la irracionalidad de las medidas que tomaron y por el contenido que tenía en la memoria de la cámara. No podemos permitir que los derechos personalísimos de una persona sean vulnerados de una manera tan liviana. Y a eso le agrego los derechos laborales y a la libre expresión”.



Luego comentó que “lo que hicieron al borrarle todo el trabajo de la memoria no corresponde. No debería un particular, quien sea y con la autoridad que se arrogue, requisar, secuestrar e intervenir en un elemento personal de cualquier individuo. Eso es algo que en un estado de derecho no podemos permitir, porque si no cualquier persona te va a decir ‘tengo tal autoridad’ o ‘alguien me dijo que haga esto’ y te saco tus pertenencias y hacer con ellas lo que sea”.



Destacó que tanto las reglamentaciones como las disposiciones internas, tanto de parques nacionales como de la empresa concesionaria del lugar, deben ser claras y publicitadas. Pero aclaró que “si alguien está con una cámara profesional o semiprofesional, ellos no tienen derecho a prohibirle el uso y lo más grave es retenerte lo que tenés y a secuestrarte lo que tenés. Al borrar el material se están metiendo en el derecho a la propiedad y sin ningún tipo de orden judicial están interviniendo en algo totalmente personal”.



Por último, reflexionó: “Lo que pasó sirve para poner en agenda que esto no puede pasar en nuestra provincia. ¿Por qué se hace una diferencia entre alguien que va con un muy buen teléfono y alguien que va con una cámara profesional? ¿Él en su calidad de fotoperiodista tiene que dar explicaciones de las fotos que saca en un lugar público? Surgen más preguntas que respuestas”.

