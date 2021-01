Alquileres: rechazo de propietarios e inmobiliarios al congelamiento

domingo 24 de enero de 2021 | 22:30hs.

Prorrogaron por dos meses el congelamiento de los alquileres. La medida -que está vigente, pero vence a fin de enero- incluye el costo de los alquileres y establece la extensión de los contratos de locación por otros 60 días. Los propietarios e inmobiliarias piden que también se observen las realidades del sector que les compete.

En la continuidad de una de las medidas dispuestas en marzo del año pasado para apaciguar en parte la crisis que impone la pandemia de coronavirus y prorrogada en septiembre hasta el 31 de enero de este año, el viernes por la noche el gobierno argentino decidió extender por otros dos meses el congelamiento del valor de los alquileres y estableció también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado en adelante. La medida, recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.

La Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira), en un comunicado expresó que “debe trabajarse sobre el verdadero problema social, que es lograr que cada argentino acceda a una vivienda propia, facilitando el camino para ello con financiamientos accesibles y confiables, incentivos de construcción, facilidades para alentar la inversión, seguridad jurídica para no atemorizar al tenedor de capital, ampliación de la oferta de viviendas en alquiler que ayuden a bajar precio y ampliar el mercado”.

Es por ello que reclamaron a las autoridades nacionales “que se tengan en cuenta las realidades de todos los sectores involucrados y se atiendan todas las necesidades”.

Preocupación en Misiones

Los integrantes de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM) entienden que la realidad de las distintas provincias es diferente a la de Buenos Aires, “por lo que estas medidas que intervienen en el mercado inmobiliario debieran tomarse a nivel provincial, teniendo en cuenta el contexto de cada jurisdicción, puesto que en Misiones las fases de la cuarentena se desarrollaron diferente que en la capital nacional y en otras provincias”.

La cobranza de alquileres tuvo un alto cumplimiento de todos los inquilinos de viviendas, aproximadamente del 95%. El propietario acompañó la situación de emergencia, pero “muchos de los locadores tienen hoy un inmueble en alquiler como un complemento a sus ingresos ya sean trabajadores activos o jubilados, estos también dependen de esos alquileres para cumplir con sus obligaciones”.

“Es un cuello de botella para las dos partes, para el locador que pierde poder adquisitivo frente a la inflación y para el locatario que va sumando actualizaciones (marzo, junio, marzo), tanto locador como locatario son asalariados y no tuvieron incrementos de sueldos”, destacó Luis Sosa integrante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y expresidente de la CIM.

Para el sector el congelamiento no es una solución, es solo un paliativo que afecta al propietario y luego se verá afectado el inquilino y sus garantes para absorber las deudas por las diferencias no abonadas. La nueva prórroga alargará el plazo para pagar las deudas de alquileres de 6 a 12 meses, según adelantaron fuentes de la Casa Rosada al portal Infobae.

De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

Los decretos no suspenden el pago de alquileres, sino que aquellos que no pudieran abonarlo acumularán la deuda y se les podrán aplicar intereses compensatorios, pero no intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

Este interés compensatorio es el equivalente a la tasa de interés del Banco Nación para plazos fijos, “se crea una falsa dicotomía de ganadores vs perdedores, con la consecuencia que el mercado de alquileres, y ante un contexto de alta inflación, con aumentos progresivos en todos los precios de la economía deja a los propietarios en un desfasaje con relación al poder adquisitivo que el alquiler fijo representa frente al aumento de otros bienes en la economía. Como ser: alimentos, combustibles, medicamentos, etc”, agregó el empresario inmobiliario Pablo Daviña.

Los socios de la CIM en concordancia con las 24 instituciones miembros de la Fira entienden que debe trabajarse sobre el problema social, que es lograr el acceso a la vivienda.

En las grandes urbes “hay una especulación y una gran presión de un grupo politizado de inquilinos que no contribuye a mejorar el mercado de locación, al contrario, en esos mercados se ha reducido la oferta de inmuebles ocasionando un incremento muy sustancial en los precios de las unidades”, agregó Daviña.

Para Sosa, es tirar el problema del estado al privado, “hay una situación crítica en el mercado inmobiliario, es un castigo encubierto al locador y al locatario, frente al problema de fondo de la falta de vivienda, actualización salarial y parate económico al privado”