El cierre de fronteras demoró la aparición de casos de dengue

jueves 21 de enero de 2021 | 5:00hs.

El verano pasado Paraguay y Brasil sufrieron brotes históricos de dengue, con 52.145 y 1.135.243 casos, respectivamente. Al estar en zona de frontera, la provincia de Misiones no fue ajena a esa situación y al menos 10.083 diagnósticos se realizaron entre diciembre de 2019 y julio de 2020.

Pero este verano la situación es diferente, el cierre de fronteras paralizó la circulación vecinal fronteriza con ambos países, lo que también hizo que baje la circulación del virus que transmite el mosquito Aedes aegypti, advierten desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Aunque también destacan que desde que cerró el último período de brote no se dejaron de hacer trabajos de concientización, limpieza y preparación de equipos sanitarios en todos los municipios, principalmente en los más afectados por el último brote como Comandante Andresito, Puerto Iguazú, Oberá y Posadas.

Al respecto se refirió Danielo Silva, subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental, quien afirmó que la provincia sigue en período de prebrote, lo que da cuenta de que este año se logró retrasar la aparición de casos por las variables antes señaladas.

“Cíclicamente en Misiones el período de prebrote queda en noviembre y en diciembre o enero empezamos a hablar de brote. Este retraso quiere decir que se viene trabajando bien, también nos ayuda el cierre de la frontera, entonces se estira el prebrote y los casos aparecen más tarde. Por eso tenemos que seguir trabajando para que el brote aparezca tarde y sea mínimo”, indicó.

“Mayormente, en los brotes que tuvo Misiones circuló el serotipo DEN-1 del virus del dengue. Pero Misiones está entre Paraguay y Brasil, donde circulan los cuatro serotipos y al no haber movimiento de gente es un atenuante, porque no tenemos aquel visitante que cruza el río y viene contagiado con otro serotipo. Al estar parada la circulación de personas, disminuye mucho la cantidad de contagios, pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia porque en Misiones también hubo registro de los serotipos DEN-2 y DEN-4 del virus”, precisó Silva en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7

Luego contó que están apareciendo casos febriles que dan sospecha de dengue, pero son “esporádicos y en forma aislada”. Esas notificaciones se dieron en Posadas, Oberá y Puerto Iguazú.

Y ante los síntomas como dolor corporal y fiebre pidió “estar atentos y no automedicarse”, porque en simultáneo la región está atravesando la pandemia de Covid-19 “que comparte algunos síntomas parecidos” con el dengue.

“Ante la duda siempre hay que llamar al 0800-444-3400 de Salud Pública, que es gratuito”, dijo. “Hay que saber que el Aedes está entre nosotros y al estar lo que hay que hacer es eliminar los criaderos”, expresó.

“Es un trabajo que se tiene que hacer los 365 días del año. Está la responsabilidad del Estado y también la responsabilidad del vecino de mantener limpia su vivienda porque el mosquito está presente y eso hay que entenderlo”, insistió y aclaró que la fumigación es sólo una herramienta más en la prevención y que mata solamente al mosquito adulto. Por ahora, al ser período de prebrote se fumiga cuando aparece algún caso sospechoso. “En el período de brote sí una de las herramientas fundamentales es la fumigación”, sostuvo.

En municipios

En Jardín América, Luis Bartel, director de Bromatología y Saneamiento del municipio, contó a El Territorio que el trabajo desde el municipio se hace en paralelo con el Ministerio de Salud Pública yendo a las casas tratando que los vecinos saquen todos los recipientes que puedan servir de criaderos.

Destacó que a finales de enero van a colocar volquetes en los barrios para que los jardinenses introduzcan ahí ese tipo de basura.

Sobre los terrenos baldíos, expuso que siempre se busca de buen modo que el vecino los mantenga limpios, pero “si hay alguna persona que no entiende que tiene que tener los baldíos limpios, ahí se hace la intimación escrita”.

En Montecarlo, por su parte, a pesar del Covid-19 se continuó con la recolección de materiales en desuso y concientización sobre el dengue, tanto en los domicilios como en los medios de comunicación.

Por otra parte, el municipio adquirió un camión que fue destinado al área de Seguridad Urbana para poder optimizar las tareas de descacharrización y recolección de ramas.

“La gente entendió la importancia de la limpieza en los patios y aprovechó la cuarentena para hacer esa limpieza”, remarcó Daniel Montero, de Saneamiento Ambiental municipal.

Panorama en Paraguay y Foz de Iguazú

A nivel regional, Paraguay registra un promedio de 287 notificaciones de dengue por semana, según informó el Ministerio de Salud de ese país.

“Las cifras revelan que las notificaciones de casos sospechosos de dengue continúan con un aumento sostenido”, señalaron.

El informe semanal de arbovirosis muestra que, en las últimas cuatro semanas, las notificaciones de casos sospechosos de dengue en Paraguay llegaron a 1.150, con un promedio de 287 por semana.

El 58% de los departamentos presentan entre 10 y 50 notificaciones.

En Foz de Iguazú, por su lado, se alcanzaron los 203 casos confirmados y dos muertes por dengue en el año epidemiológico que comenzó en agosto de 2020 y se extenderá hasta finales de julio de 2021. De los casos confirmados, 173 son de dengue con síntomas leves (85% del total), 16 de dengue con signos de alarma (8%) y catorce de dengue severo (7%), que puede provocar la muerte. Las mujeres son las principales víctimas del dengue con 106 casos, frente a 97 registros de pacientes masculinos.