Gladiadora de pura cepa

jueves 21 de enero de 2021 | 6:01hs.

La posadeña Yamila Rodríguez vive horas de felicidad plena después de lo que significó la consagración de Boca en el primer torneo profesional del fútbol femenino en Argentina. Ganarle 7-0 a River en la final y aportar un golazo en la cuenta del partido, hace que la jornada del martes 19 de enero de 2021 quede marcada a fuego en la memoria de la posadeña.

La delantera, de 22 años, inició su camino en el club Huracán de Rocamora para dar el salto al Xeneize, cuando todavía el fútbol femenino era mirado de reojo. En el club de la Ribera ya había hecho historia al convertirse en la primera jugadora en marcar un gol en un partido oficial en la Bombonera. Ese 9 de marzo de 2019 Boca goleó 5-0 a Lanús.

Tras un breve paso por España, Yamila volvió a Boca justo a tiempo. Es que la paridad de género llegó finalmente a la máxima divisional y la AFA le otorgó a el torneo Transición 2020-21 el carácter de profesional.

Finalmente, Boca se dio el lujo de sumar la primera estrella profesional del fútbol femenino en el país y allí, en la cancha de Vélez Sarsfield, estuvo Yami aportando un tanto y una asistencia cuando todo era parejo con el Millonario.

“Dimos el último paso que faltaba, todas fuimos a buscar el título porque hubo mucho sacrificio detrás, el sacrificio de todas”, remarcó la ex Globita.

“Mi familia me dio fuerzas desde la distancia, al igual que la gente de mi ex club Huracán de Posadas, que me mandó mensajes para alentarme. Es un título que se lo dedico a las personas que confiaron en mí... no estaba pasando por un buen momento, pero en los entrenamientos el cuerpo técnico, con Christian Meloni a la cabeza, me alentó a que podía estar en la cancha”, agregó.

Respecto a lo que toca afrontar de acá en más para el club, que tendrá participación en la Copa Libertadores, la fanática de Cristiano Ronaldo no dudó en afirmar el momento: “El equipo está muy bien, estamos preparadas para lo que se viene”.

Boca logró el título de manera invicta y con una marca espectacular de 33 goles a favor y ninguno en contra.“Es otro campeonato para la rica historia de Boca...la copa me la voy a tatuar al lado del Diego (haciendo referencia al reciente tatuaje que se hizo en su pierna izquierda en homenaje a Maradona).