Tras las lluvias, prevén un mejor abastecimiento de agua

miércoles 20 de enero de 2021 | 6:04hs.

En medio del contexto de déficit hídrico que desde hace tiempo afecta a la provincia, las últimas precipitaciones registradas en lo que va de enero generaron alivio no sólo para el sector productivo, sino también para las cooperativas de agua. Es que en los últimos meses de 2020 habían manifestado su preocupación por la prolongada sequía, que secó los pozos y redujo los caudales de los arroyos desde los cuales se abastecen.

En este sentido, las lluvias permitieron recuperar parte de las vertientes y también los pozos desde donde se extrae el líquido vital, lo que permitió proyectar para los próximos meses un normal abastecimiento en las diferentes comunas.

Si bien se mostró una mejoría en la provisión, sostienen que aún es fundamental la racionalización del agua en el afán de evitar complicaciones en el suministro, ya que el período de reducción de lluvias continuará por la persistencia del fenómeno de la Niña por lo menos hasta marzo, según las proyecciones.

En el medio, un alivio

Hacia finales de 2020, desde la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (Femicap) se proyectaban meses difíciles como consecuencia de la merma de lluvias, pero los registros de los últimos días generaron en el medio un alivio esperado.

Al respecto, el presidente de la Femicap, Daniel Sena, detalló que “las cooperativas que hayan estado captando aguas de arroyos y superficiales están mejor que aquellas que tienen que sacar del subsuelo. El agua de lluvia cuesta que se filtre y recargue las napas, pero estamos mejor y no hemos llegado al colapso que se había pensado”.

En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva dijo que si bien ya no hay tanto pánico, se insiste en los cuidados del líquido vital y del medioambiente, sobre todo, porque la alerta sigue en toda la provincia, más aún en localidades que registran constantemente problemas con el abastecimiento, como lo son Irigoyen, Iguazú, San Pedro, Puerto Libertad, algunas comunas de la zona Centro y San José.

“El tema de la racionalización del agua potable tendría que seguir e insistirse siempre, porque es un bien que cada vez es más escaso y se aprovechó bastante esta oportunidad por falta de lluvias para enfatizar esta idea”, refirió Sena sobre la concientización para el correcto uso, sin derroches.

“Llovió bastante, por lo que estamos mucho mejor”, resumió el titular de Femicap.

Por su parte Sergio Prox, de la Cooperativa de Agua de San Vicente, expresó a El Territorio que “hay un alivio importante dentro de la emergencia hídrica en que estábamos, que nos tenía complicados, sobre todo por la fuerte reducción en el agua del embalse del arroyo Mbiguá, que nos obligó a preparar la toma del arroyo Santa Rosa”.

Luego indicó que el mayor problema de abastecimiento se dio en los límites de la zona urbana con la rural, pero que carece de competencia de la cooperativa. Sin embargo, para paliar la situación, desde la entidad se hizo entrega de 60.000 litros de agua por día para los vecinos de esa zona.

“Preveíamos la sequía. Es por eso que se preparó la toma de agua sobre el arroyo Santa Rosa, porque el embalse sobre la otra toma no llega, por la bajante. En términos generales, para los socios no hubo mayores inconvenientes. La lluvia de estos días trajo alivio; igualmente insistimos en el cuidado del agua, que no se laven las veredas, que no se rieguen las plantas ni tampoco se carguen las piletas porque es algo que escasea y el panorama no es muy alentador”, señaló Prox.

Vigilancia latente

El déficit hídrico y la declaración de emergencia se sintieron en la ciudad y la zona rural de San Pedro, particularmente en los barrios Las Rosas y Cristo Resucitado, donde fue necesaria la puesta en funcionamiento de pozos perforados para que el agua llegue a las casas. Estas perforaciones alimentan a otras zonas y descomprimieron la red que depende de la planta.

La sequía provocó una disminución del caudal del arroyo Mbiguá y obligó, hasta la semana pasada, a la distribución del agua por parte del Imas. Con las últimas lluvias, el caudal se normalizó y la alimentación se recuperó, pero aún rige el uso razonable del agua.

Al respecto, el jefe del Imas distrito San Pedro, Favián Franke, indicó que “ahora se normaliza, pero no es la solución. Si no llueve de seguido, volvemos a restringir el bombeo porque el agua del arroyo no alcanza para la potabilización normal. Es importante que los usuarios cuiden el vital líquido, no está permitido lavar autos, veredas y llenar piletas. Quienes sean denunciados pueden recibir multas”.

Así como se realizaron pozos, que uno de ellos está en etapa de finalización de obras y beneficia a más de 100 familias de la zona industrial, el municipio fue beneficiado con la aprobación para la construcción de una nueva planta potabilizadora que se ubicará en la zona de El Molino, obra que complementará a la planta actual.