Desde Nación esperan empezar a vacunar a los docentes en febrero

lunes 18 de enero de 2021 | 6:04hs.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, estimó ayer que en febrero se podrá a comenzar a vacunar contra el coronavirus al personal docente y destacó que “en todo momento se puso como prioritario” a ese sector para que pueda realizarse en forma presencial el ciclo lectivo 2021.



“Todos quieren la mayor presencialidad posible y tenemos que ser justos en acompañar este momento tan complejo de la pandemia. Nada reemplaza la presencialidad, esa es una obviedad”, añadió Cafiero en una entrevista con Radio 10.



El ministro coordinador planteó que “lo que se fija para este año es un inicio de ciclo lectivo”, por lo que, subrayó, “entre todos tenemos que tratar de que estas fechas se puedan cumplir con presencialidad, aunque simultáneamente tenemos que evitar que la curva de contagios se dispare”.



El ministro coordinador ratificó así los dichos del presidente Alberto Fernández, quien este sábado expuso que el dictado de clases es prioritario y aseguró que en marzo próximo se iniciarán las clases presenciales en las escuelas con “los cuidados del caso”.



“Todos queremos que vuelva la presencialidad. No fue una decisión política o un capricho, como a veces se intenta mostrar. Si podemos contener esta aceleración de casos y el plan de vacunación empieza a generar mayor masividad, el gobierno en todo momento planifica que la mayor presencialidad posible se dé durante el mes de marzo”, afirmó Cafiero, por otro lado, en una entrevista publicada ayer por el diario La Nación.



El jefe de Gabinete remarcó que el gobierno instrumentó “una estrategia de vacunación que se está cumpliendo” y recordó que “se terminó de recibir la segunda dosis de la primeras de las vacunas” Sputnik V.



En ese sentido, agregó: “Está la certeza de que nuestro país firmó un contrato de desarrollo de la estrategia de vacunación y que se está cumpliendo y se viene desarrollando conforme a lo que se planteó”.



“Consiste en vacunar al personal de salud, primero a los terapistas. Luego avanzar con el resto del personal de ese sector, y a continuación con las fuerzas de seguridad y los docentes”, precisó.



Fernández había afirmado este sábado que el gobierno decidió que “vuelvan las clases con los cuidados del caso”, por lo que dijo estar en condiciones de “confirmar que en marzo” se iniciará el ciclo lectivo.



“Le he pedido al ministro que el plan de estudios sea revisado para que en el transcurso de este año se puedan recuperar los contenidos que durante 2020 pudieron haber quedado soslayados producto de las restricciones”, añadió el mandatario en una entrevista con el sitio Data Clave.



Asimismo, Fernández señaló que “el dictado de clases es un aspecto prioritario en este año: hay razones de desarrollo de los chicos que así lo exigen, pero también hay razones de desarrollo social que lo hacen imperativo, y perder un año de educación y conocimiento es muy grave para cualquier sociedad”, destacó.



Consultado sobre el pedido realizado días atrás por el ex presidente Mauricio Macri para la vuelta a clases presenciales en las escuelas, dijo que “el retorno a las aulas es una necesidad de toda la sociedad” y agregó que “muchos no lo entienden así. Convierten el problema en un acto de oportunismo electoral que se traduce en un mero discurso”, añadió.



Segunda dosis

El sábado llegaron al país 300.000 unidades de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Arribaron en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, que aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza poco antes de las 11, luego de más de 16 horas y media de vuelo desde Rusia.



Según informaron desde la empresa de transporte que se encargará de la distribución, desde ayer y hasta mañana a primera hora se retirarán las conservadoras para iniciar el proceso de repartición por todo el país.



La vacuna Sputnik V es “la única cuyo esquema de vacunación consta de dos componentes, en primer lugar, el componente Ad26, y luego de un intervalo mínimo de 21 días, el segundo componente Ad5”, según explicó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y agregó que “Argentina planea administrarlas según esta indicación”.



En Misiones el proceso de inmunización, al igual que en otras provincias, arrancó por el personal de salud. La mayoría de los inmunizados son trabajadores de las unidades de terapia intensiva de hospitales y sanatorios de toda la provincia.



También se inició el proceso de vacunación en agentes de salud de comunidades mbya guaraní de Puerto Iguazú, Pozo Azul, San Ignacio y Santa Ana, personal de los Caps y hospitales de frontera.

El calendario escolar misionero

En Misiones los docentes deberán presentarse en los establecimientos educativos el lunes 22 de febrero para dar inicio al ciclo lectivo 2021.



El dictado de clases está previsto que arranque el 1 de marzo y será con modalidad mixta: presencial y virtual. Esta situación obliga a reorganizar los recursos para contener la demanda de los alumnos que tuvieron un 2020 basado en la virtualidad.



La decisión fue consensuada en la mesa de diálogo llevada a cabo en diciembre pasado entre las autoridades educativas de la provincia y los representantes de varios gremios que nuclean a los educadores.



En ese mismo encuentro quedaron expuestas las necesidades de los educadores de contar con las condiciones de infraestructura adecuadas para el reinicio de clases, elementos de higiene y bioseguridad, además de personal de servicio.