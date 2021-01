Se esperan definiciones para Arribas y Majdalani

domingo 17 de enero de 2021 | 6:02hs.

La causa en la que se investiga si la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue utilizada por el gobierno de Mauricio Macri para realizar tareas de espionaje ilegal se convertirá nuevamente en centro de atención al reiniciarse el año judicial, cuando se esperan definiciones sobre la situación procesal de sus ex titulares Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y también si continúa su trámite en Lomas de Zamora, o Cambiemos logra su cometido de llevarlo a Comodoro Py.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, tiene pendiente resolver si procesa o no al ex señor 5 y a la ex señora 8 en el marco de la causa en la que se analizan maniobras de inteligencia prohibida, realizadas sobre dirigentes políticos, sociales y sindicales y referentes religiosos y periodistas, entre los que figuran la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gremialista camionero Hugo Moyano.

Antes del inicio de la feria judicial, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide requirieron que Arribas y Majdalani fueran procesados junto a otros 36 imputados entre los que se contaban ex agentes de la AFI, exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la exdirectora de Documentación Presidencial Susana Martinengo.