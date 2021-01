Está presa la mujer acusada de hurtar 14.200 dólares y las víctimas ratificaron la denuncia

viernes 15 de enero de 2021 | 8:40hs.

Por Cristian Valdez c [email protected]

La mujer oriunda de Oberá acusada de haber hurtado 14.200 dólares destinados a un proyecto solidario que un matrimonio de Buenos Aires pretendía desarrollar en la zona Centro, está demorada desde anoche en una dependencia policial de dicha ciudad.

Se trata de Rocío Milagros V. (28), denunciada el pasado 10 de diciembre ante la Fiscalía de Instrucción 2 por Rocío Kelm y Enrique Morito, quienes anoche ratificaron la acusación en la Comisaría Cuarta.

Fuentes oficiales informaron a este matutino que la demora preventiva fue por “averiguación de antecedentes” aunque las próximas horas serían clave debido a que en función de las denuncias que hagan las otras personas que aseguran haber sido víctimas de la mujer en distintos contextos, la justicia podría dictaminar su permanencia en prisión. En caso contrario, conseguirá la libertad pero vinculada a la causa por hurto.

Sobre eso, la misma denunciante pidió “a todos los que fueron estafados, engañados, robados por esa mujer que sean tan amables de acercarse, por favor, a la Comisaría Cuarta de Oberá y radiquen la denuncia. No importa si son 100 pesos o un camión, robo es robo”.

“Si solamente un damnificado (yo) denuncia, saldrá en libertad. Si realmente deseamos un pueblo con justicia, con orden, con derechos para el que labura todos los días de lo que sea, pero honestamente, para sacar a sus familias adelante y que triunfe la verdad, debemos comprometernos, denunciar, involucrarnos. Aunque resulte incómodo no podemos esperar milagros de la justicia si no brindamos como ciudadanos las herramientas concretas (en este caso denuncias formales). La ley no se puede aplicar por denuncias informales hechas en las redes”, puntualizó.

“Víctima de un troll”

En la víspera El Territorio publicó un descargo que hizo la sospechosa en su muro de Facebook diciendo que es “víctima de un troll” que la “acusa de un delito sin pruebas”, en referencia a los denunciantes.

“La cuenta (de la denunciante, donde expuso el caso ante la falta de respuestas judiciales) no es una cuenta real, pueden entrar a verificar, es un troll”, escribió y en esa línea aclaró que “no tengo ninguna citación o notificación de denuncia contra mi persona, como así tampoco ningún proceso en curso”.

Cabe aclarar que en la denuncia las víctimas contaron que la obereña dijo que es psicóloga y después de aprovechar un episodio angustiante como consecuencia de un accidente doméstico que sufrió el hijo de los damnificados, habría tomado el dinero que estaba en un bolso negro adentro de una camioneta.

