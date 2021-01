La obereña denunciada por el hurto de 14.200 dólares dijo que es “víctima de un troll” que la “acusa sin pruebas”

jueves 14 de enero de 2021 | 15:04hs.

La mujer acusada de haber hurtado 14.200 dólares destinados a un proyecto solidario que una pareja oriunda de Buenos Aires pretendía desarrollar en Oberá, hizo un descargo público en su cuenta de Facebook.

Si bien algunas personas aseguran que estaría residiendo temporalmente en Eldorado, en el posteo -que estuvo vigente algunas horas porque después lo eliminó- no hizo referencia a ello pero dijo ser “víctima de un troll” que la “acusa de un delito sin pruebas”, en referencia a los denunciantes: Rocío Kelm y Enrique Morito.

En esa línea amenazó con demandar a las personas que compartieron, reaccionaron y comentaron el relato público del caso hecho por los damnificados en función del nulo avance de investigativo en el ámbito judicial después de hecha la denuncia en la Fiscalía de Instrucción 2 de Oberá, en diciembre del año pasado.

La sospechosa, identificada como Rocío V. (28) y quien de acuerdo la denuncia se hizo pasar por psicóloga, comenzó afirmando que “la cuenta de Facebook "Rocio Kelmpht" (de la denunciante) no es una cuenta real, pueden entrar a verificar, es un troll (describe a una persona con identidad desconocida que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en línea, como pueden ser un foro de discusión, sala de chat, comentarios de blog, o similar, con la principal intención de molestar o provocar una respuesta emocional negativa en los usuarios y lectores, con fines diversos, incluso por diversión o de otra manera, alterar la conversación normal en un tema de discusión, logrando que los mismos usuarios se enfaden y se enfrenten entre sí)”.

“No tengo ninguna citación o notificación de denuncia contra mi persona, como así tampoco ningún proceso en curso”, escribió y acto seguido alertó a los usuarios de la red social que está “haciendo capturas de pantalla de todas las personas que compartan dicha publicación falsa y me ofendan y/o desacrediten, como así también esta cuenta (de la denunciante) que me acusa de un delito sin pruebas, en un medio el cual no es el correspondiente”.

Más abajo, en la misma publicación, la acusada aclaró que tiene “un trabajo, una familia y amigos que cuidar, por lo cual solicito que se abstengan de continuar con esta conducta ya sea por diversión u otro motivo” y renglón seguido amenazó que “de no abstenerse realizaré la denuncia por calumnias (acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarla) y la División Cibernética de la Policía iniciará las investigaciones correspondientes”.

Por último pidió que “eliminen las publicaciones y comentarios vertidos sobre mi persona”.

“Hacer la denuncia”

La denunciante, Rocío Kelm, contó que la sospechosa la bloqueó de toda posibilidad de contacto, aunque afirmó “yo soy real, di la cara y junto con la denuncia todas las pruebas fueron presentadas en la justicia”.

Se mostró sorprendida por la cantidad de personas que se comunicaron con ella para contarle que fueron víctimas de la falsa psicóloga, aunque lamentó que casi nadie hizo formal denuncia.

“Los que fueron víctimas de esta mujer deben hacer la denuncia para que podamos avanzar con más fuerza, en caso contrario seguirá libre”, concluyó Kelm.

