El dúo EyN, inicia el año con lanzamiento soñando representar a Misiones en el exterior

jueves 14 de enero de 2021 | 19:30hs.

El dúo EyN, integrado por el sampedrino Elton Pedrozo y el posadeño Nicolás Rodríguez, inician el 2021, lanzando “Por qué te vas”, una canción con la que buscan sumar seguidores y conquistar al público en el resto del país y el mundo. Después de un año donde el mundo artístico fue fuertemente afectado por la pandemia mundial del coronavirus, los jóvenes que buscan dejar una impronta en la música urbana de misiones, tienen grandes proyecciones para este año, anhelando presentar a la tierra colorada en el exterior.

El dúo que se reinventó en el año pandémico y pese a la situación epidemiológico lanzó su primer tema “Como el Cielo y el Sol” que obtuvo muy buena repercusión en los medios de la provincia, avanzan en la carrera musical siendo autores de sus propias canciones lo que le da un tinte especial a cada nuevo lanzamiento. En esta oportunidad, la canción “Por qué te Vas” lanzada el pasado 9 de enero, está acompañada de un videoclip, resultado de un “momento de inspiración, imaginación, no hay una historia particular detrás de ella. Si bien todos pasamos por ese momento alguna vez, esta canción no está dedicada a nadie, salió de un conjunto de emociones” tal como expresó el dúo.

El vídeo, en tanto, lo trabajaron en conjunto con la productora ValentiFilm, y la idea final no solo transmite lo que lo escrito, sino que, permite disfrutar de toda la composición. Los jóvenes que recién se inician en la música urbana y el subgénero reguetón, demuestran enorme capacidad, talento y le ponen mucha pasión cuidando cada detalle y disfrutan cada avance con enorme emoción

“El año pasado fue difícil en muchos aspectos, pero fue un año de oportunidades, nuevas creaciones, inspiraciones y creo que nos permitió reflexionar un poco acerca del mundo de la música o la vida en sí. Disfrutar del proceso e ir viendo cómo vamos surgiendo de a poco, sonando, sin bajar los brazos” indicó Nicolás Rodríguez a El Territorio.

Para este lanzamiento, EyN, comenzó a trabajar de forma conjunta con la productora VelntiFilm, a fin de lograr un trabajo profesional, para ello, tanto Eltón como Nicolas, trabajan en rubros ajenos a la música a fin de obtener los recursos para cubrir los distintos costos económicos.

“La parte económica es lo que más cuesta, trabajamos mucho para obtener los recursos, este año ampliamos el equipo, uniendo a la productora Valentifilm, llegamos a un acuerdo en conjunto para iniciar un nuevo proyecto, de a poco vamos logrando nuestras metas de corto plazo, esperamos este 2021 llegar a un nuevo público. Así como el acompañamiento de la gente de acá, es eso también es maravilloso sentir el apoyo de otros artistas nacionales” señaló por su parte, el sampedrino Eltón Pedrozo.

Apenas finalizaron con los trabajos para el reciente lanzamiento, el equipo ya se encuentra trabajando en un nuevo material del cual participará un artista de Buenos Aires, para lanzar su primer feat, agradeciendo a cada emisora radial y demás medios de comunicación por la difusión de sus trabajos.