Investigan en Misiones el uso de la ivermectina

miércoles 13 de enero de 2021 | 6:04hs.

Un grupo de investigadores liderados por el científico Alejandro Krolewiecki, del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales Orán de la Universidad Nacional de Salta (Unsa), se unieron oficialmente a la provincia de Misiones para iniciar un trabajo conjunto sobre el uso de la ivermectina en pacientes con diagnóstico de Covid-19. La idea es hacer una recomendación con aval científico sobre la utilización de este fármaco y cómo actúa ante el coronavirus, señalaron.

Krolewiecki, que estuvo ayer en Misiones, explicó que “este medicamento pareciera tener una utilidad” ante el Covid-19, “cosa que aún necesita confirmaciones y esta es una muy buena oportunidad para nosotros como equipo de investigación para sentirnos útiles en el contacto con autoridades hospitalarias y ejecutivas para completar resultados prometedores que tuvimos en estudios preliminares y hacerlo de una manera observacional y en una población más alta, sin perder ningún elemento de la rigurosidad”.

La idea es poder juntar en Misiones una serie de datos que puedan ser comunicados de forma confiable y científica y “que no pongan en riesgo a la población ni creen falsas expectativas respecto de potenciales tratamientos. La ilusión es que esto pueda tener impacto y que si está bien registrado y comunicado pueda servir más allá de estrictamente a la provincia de Misiones”.

Estimó que en dos meses podrían tener una conclusión preliminar. “Pero el trabajo y el reajuste es día a día en base a la nueva información que se vaya generando” en los pacientes misioneros tratados con ivermectina.

Descubrimiento

Meses atrás este investigador lideró un trabajo que descubrió que la droga tendría capacidad de atacar al virus en etapas tempranas de la infección. “Los pacientes que recibieron ivermectina presentaron una respuesta antiviral significativamente diferente a los no tratados, el efecto se evidenció en la disminución más profunda de virus en secreciones”, se sostuvo esa vez.

“Este trabajo viene a sumarse al resto de toda la terapéutica que se viene realizando con estos pacientes y va a estar en consonancia con este trabajo de investigación y observación del tratamiento ampliado con ivermectina purificada para humanos”, dijo por su parte el ministro de Salud, Oscar Alarcón.

El subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud, Carlos Báez, indicó que Misiones ya empezó a usar este medicamento en los últimos días en pacientes internados y ambulatorios. Por ese motivo se hicieron “los contactos y aceptamos gratamente la colaboración de Krolewiecki a través de su equipo de trabajo para sumarnos al seguimiento técnico y riguroso de estos pacientes en tratamiento y de los posibles efectos benéficos y de los posibles efectos adversos, más allá de que hasta el momento sabemos que es sumamente segura en la dosis que estamos recomendando para la población Covid-19 positivo. La idea es que de este trabajo salga una recomendación que pueda servir al resto del país como una herramienta más para el Covid-19”.

Aclaró que aún no se puede decir si la ivermectina funciona o no porque van pocos días de utilización en pacientes con estas nuevas dosis. “Antes veníamos trabajando con una dosis inferior y lo que vimos es que esos pacientes tuvieron una buena evolución, con síntomas menores y no se internaron. La dosis que vamos a usar ahora es de 0,6 miligramos por kilo de peso por día durante cinco días”, explicó y sostuvo que Misiones sigue produciendo ivermectina y va a ampliar la producción. Por último pidió a la población no consumir el medicamento sin asesoramiento médico. “La automedicación está contraindicada con este y cualquier otro medicamento. La ivermectina que nosotros vamos a usar está preparada para el uso humano, no así la que se vende en las veterinarias”, finalizó.