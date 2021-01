Jorge Franchi, tallador urbano

martes 12 de enero de 2021 | 6:00hs.

Llegó a Misiones en los 80 por un trabajo temporal y en aquella época conoció a su esposa Grisella. Los dos se mudaron entonces a Buenos Aires, pero la idea era siempre volver a la tierra colorada.



“Soy de San Justo, provincia de Buenos Aires, vine a Posadas por un trabajo y conocí a quien es mi señora y tenemos tres hijos y cinco nietos. Nos fuimos diez años a Buenos Aires y volvimos en 1999, con una mano atrás y otra adelante, era un momento complejo, de crisis en el país”, contó Jorge Marcelo Franchi (63), artesano tallista.



Se avizoraba ya el nuevo siglo y para el trabajador también era la hora de emprender un nuevo oficio. “Yo desde chico trabajé la madera, siempre trabajé en tallado de muebles en fábricas, tallado de patas y respaldos de sillas, camas y otros muebles, pero no me consideraba artesano. Cuando volví a Posadas ya para quedarnos, tenía un trabajo en una mueblería, pero el negocio cerró y tuve que largarme a trabajar por mi cuenta. Con mi cajita de herramientas empecé a hacer las tallas de carteles y otros trabajos, ahí sí comencé el oficio de artesano”.



Feriante



Un poco por falta de un espacio adecuado en su casa de entonces y también por la familiaridad que sintió con la gente del lugar, al instalar su puesto en la feria de la plaza 9 de Julio le convino tallar ahí mismo, a la vista de todos. Una manera de crear que lo hizo conocido en la ciudad.



“Al trabajar en mi puesto, me di cuenta que a la gente le gustaba ver cómo se transformaba la madera, cómo iba tallando, y se acercaba”.



Franchi conformó el grupo de artesanos pioneros que dio pulso a la feria de la plaza, un espacio cultural que se desarrolló con éxito desde el 2000, con una galería de mostradores que orillaba la calle Colón y tendía un alero por Bolívar, cuando se sumaban artesanos de otras provincias y de otros países con sus paños.



“En la plaza se armó algo interesante, éramos unas 30 personas que trabajamos ahí fijos, los fines de semana iban músicos a tocar y cantar, estaban los artesanos mbya. La feria era un paseo para las familias locales y para los turistas, estaba siempre lleno, era sin dudas un espacio cultural y era todo autogestionado. Estábamos nucleados en una asociación civil”.



En 2008, la comuna que años antes había organizado el paseo, esta vez estableció el traslado de la feria al Paseo Bosetti, en la esquina de Bolívar y Rivadavia, donde funciona hasta la actualidad.



“En el Bosetti los primeros años fueron bravos, muy difíciles, la comunidad parecía que se había olvidado de nosotros, no aparecía nadie. Poco a poco la gente se va apropiando del paseo, pero no es como en la plaza, falta más promoción, está a pocos metros de la plaza pero no es un lugar de mucha circulación, incluso muchos posadeños desconocen que estamos”.



El trabajo en pandemia

En los primeros meses de la pandemia la feria dejó de funcionar, luego retomó su actividad con protocolo. Justamente en una mañana de tallado en el paseo peatonal, Franchi charló con El Territorio. “En mi casa tengo un pequeño taller y hago los cortes de la madera, pero el tallado lo hago acá en mi puesto, me gusta. Disfruto de trabajar al aire libre y de la gente que se interesa y pregunta. Me gusta compartir lo que sé”. Ponderó que las redes sociales potenciaron el trabajo, ampliando la difusión, ya que “la gente me contacta por el celular o las redes”.



Su emprendimiento y oficio consisten en el tallado y calado en madera de relojes, carteles, percheros, atriles, placas de numeración de casas, de profesionales, trofeos, mapas de la provincia, entre otros. Trabaja el cedro, petiribí o loro y cancharana. “Son maderas nobles, semiduras, maleables y de gran calidad y belleza y con sello bien misionero”, describió.



Para saber más, en Facebook @jorgetallados