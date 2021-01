Entregaron el automóvil sorteado por la Parroquia Cristo Redentor de Jardín América

domingo 10 de enero de 2021 | 19:45hs.

Se concretó la entrega del auto 0 km a Damián Maciel, el ganador del primer premio del bono colaboración de la Parroquia Cristo Redentor de Jardín América.

El sorteo se había realizado el 20 de diciembre del año pasado, juego en que el primer premio se lo llevó Maciel con el número 5.752. Luego de terminar todos los trámites, entre papeles y patente el ganador pudo obtener su premio el último sábado; nada más y nada menos que un automóvil Chevreolet Prisma.

Damián contó que no estaba enterado que tenía un bono a su nombre. "Yo nunca supe, mi esposa Graciela fue la que había comprado y puso a mi nombre", y al ser consultado de cómo se enteró que ganó el rodado contó: "Graciela estaba mirando el Facebook cuándo publicaron los números ganadores con nombre y apellido entonces me dijo 'Te ganaste el auto', yo no entendía nada". El hombre a su vez comentó que todos los años suelen colaborar con la parroquia y reflejó: "De la emoción no lo podía creer, solo di gracias a Dios".

No es el primer premio que ganó Damián, contó que años anteriores fue acreedor de un bono colaboración en San Vicente, "allá gané un televisor, acá la primera vez que gano algo", cerró.