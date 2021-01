El argentino Benavides ganó la quinta etapa y es líder de la división Motos del Dakar

jueves 07 de enero de 2021 | 15:19hs.

Una caída no impidió el fuerte andar del piloto salteño Kevin Benavides entre Riyadh y Al-Quaisumah, quien venció en la etapa y pasó a dominar en Motos del Dakar 2021.

“Fue una etapa muy difícil, muy técnica, con mucha navegación. Al principio cometí un error que me hizo perder varios minutos, y pude recuperar y mejorar”, declaró al sitio especializado Campeones al arribar al final de la quinta etapa, completando el tramo entre Riyadh y Al-Quaisumah tras haber sufrido una caída y a pesar de ello pudo vencer en la etapa y tomar el liderazgo en las Motos.

Con respecto a su caída, el salteño indicó: “En una duna salté mucho, pensaba que no había nada del otro lado, me encontré con un hueco muy grande, y el impacto fue muy fuerte. Golpeé con mi casco contra el GPS, y me lastimó la nariz, y me doblé los tobillos, de los cuales uno me duele más que el otro”.

“Me levanté y seguí los 180 kilómetros hasta el reabastecimiento, en donde recibí atención médica y me limpiaron la sangre. Después pude continuar. Dicen que sin sufrimiento no hay victorias, así que espero pagar esa cuota hoy”, resaltó Benavídes, el nuevo líder de la división de dos ruedas en el Dakar 2021.

Cavigliasso y Andújar se afianzan en Quads

Nicolás Cavigliasso y Manuel Andújar van conformando el "1-2" argentino en el Dakar 2021, dentro de la división de los Cuatriciclos, al llegar en ese orden al cabo de la quinta etapa disputada entre Riyadh y Al-Quaisumah, y extender esas posiciones en la clasificación general de la especialidad.

En esta jornada, Cavigliasso, cordobés de General Cabrera, tomó una diferencia de 1m41s sobre el lobense, quien también lo escolta en el clasificador a 23m48s, marcó Campeones.

El tercer puesto fue del chileno Giovanni Enrico, que pugna por el momento por esa posición en la general con el francés Alexandre Giroud. Detrás de ambos se ubicó Pablo Copetti, quien fue penalizado con un minuto al cabo de la etapa.

Tobías Carrizo, por su parte, se mantiene en competencia, logrando ubicarse en el 12° lugar en su primera experiencia dakariana.

En tanto, Santiago Hansen, quien se reenganchó ayer, pudo cerrar su labor en esta etapa en el undécimo puesto de la carrera.