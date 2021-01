El comercio mira de reojo lo que proyecta el 2021

sábado 02 de enero de 2021 | 5:00hs.

Los comercios fueron sin dudas uno de los sectores más golpeados durante el 2020. La paralización de actividades al principio de la cuarentena obligatoria, con la consecuente suspensión de la atención en los negocios, hizo que muchos no puedan sostenerse en el tiempo. Es que las obligaciones –como servicios e impuestos – en combinación con un nulo ingreso generaron una situación complicada de afrontar.

Por este motivo, muchos comercios tuvieron que mutar a nuevas formas de venta e incluso a otros rubros, mientras que muchos otros directamente debieron cerrar definitivamente sus puertas.

Según una encuesta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), se estima que en el 2020 cerraron unos 90.700 locales, 41.200 pymes y quedaron afectados 185.300 trabajadores en todo el país (ver Estimaciones...).

En los municipios misioneros esto también se vio con claridad. En un balance anual, las cámaras de comercio manifestaron a El Territorio esta situación y proyectaron un trabajo articulado con el Estado para tratar de mejorar el escenario en el año que recién comienza.

Cierre de comercios

El 2020 era prometedor para todos los rubros comerciales en Puerto Iguazú, teniendo en cuenta que finalizaba un verano exitoso con el ingreso de 373.957 turistas desde el 1 de enero al 1 de marzo, lo que denotaba un crecimiento del destino en un 10%.

Ante este panorama, empresarios hoteleros decidieron empezar con las reformas en sus emprendimientos, otros invirtieron en remodelaciones y los comerciantes, en mercadería. Pero luego de declarada la pandemia y registrados los primeros casos, se cerraron los locales. Esto provocó pérdidas millonarias, cierres definitivos y una caída de hasta el 70% en las ventas, dejando deudas impagables y negocios en quiebra.

Desde la Cámara de Comercio de la ciudad califican al 2020 como el peor de los últimos 20 años y muchos comerciantes estiman que necesitaran al menos seis años para reponerse y comenzar a generar ganancias. “Fue un año perdido para el comercio, para el turismo y para la Cámara. Yo asumí la presidencia y teniendo en cuenta el éxito de la temporada, teníamos planificado un Black Friday y demás actividades, metas que no las pudimos cumplir, ya que apenas se mantienen los comercios. Es triste ver el centro comercial de la ciudad como está, es la primera vez que veo algo así en Iguazú”, indicó Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio.

Según el análisis estadístico de la institución, en el período enero 2020-diciembre 2020, las ventas cayeron un promedio de 70% en los comercios, mientras que los bares registran una baja del 80%. No obstante, existen rubros que registran una suba en las ventas, como ser ferreterías (en un 30%) y agropecuarias (hasta un 200%). “Los comerciantes que registraron un aumento en las ventas no se explican el porqué y tampoco identifican los productos que tienen mayor venta, simplemente han experimentado un aumento. Sin embargo, todos los demás están tratando de subsistir”, explicó Barreto.

Las últimas esperanzas de los comerciantes estaban puestas en las fiestas de fin de año, pero si bien el movimiento aumentó, en comparación con las ventas del año anterior se redujo un 30%. “Fue muy difícil hacer una análisis, ya que la zona centro no registro ventas, los comercios de los barrios o nuevos núcleos comerciales que se crearon en pandemia registraron mayor movimiento. En una misma cuadra se registraban ventas dispares, pero en general la mayoría tuvo una baja”, recalcó Barreto

Además, señaló que la única forma de que los comercios del centro de la ciudad vuelvan a trabajar es con la apertura del puente Tancredo Neves. “Esperemos que la vacuna funcione y podamos volver a trabajar, muchos comerciantes tienen deudas impagables, no me explico cómo siguen intentando salir adelante. Llevará años volver a recomponer nuestra economía” remató.

En la frontera

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, Walter Feldman, manifestó: “Este año, debido a la pandemia y el cierre de fronteras, atravesamos por una difícil situación económica gran parte del sector comercial de nuestra localidad. Son más de nueve meses que venimos trabajando a medias, por lo menos los comerciantes que tienen ventas hacia el vecino país, de manera que en algunos casos bajamos más del 50% nuestras ventas”.

Siguiendo esa línea, Feldman afirmó: “Sabemos y estamos conscientes de que es importante el cuidado de la salud, pero a nosotros lamentablemente nos está costando mucho pagar los sueldos, impuestos, en algunos casos alquileres, entre otros gastos fijos, muchos colegas tuvieron que despedir personal, la situación real del comercio local es compleja y venimos en caída libre, pero sí se puede por lo menos flexibilizar algunas cuestiones y llegar a un acuerdo para poder reactivar el intercambio comercial fronterizo”.

“Nosotros estamos ante una gran posibilidad de repuntar, ya que el actual cambio de divisas nos favorece y los comerciantes que vendían a Brasil pueden redoblar o triplicar sus ventas, desde nuestra organización creemos que si cada uno pone de su parte y con mucha responsabilidad, lograremos paulatinamente ir reactivando la actividad y aportando beneficios y crecimientos al municipio”, dijo.

Al mismo tiempo, añadió: “Ya hicimos varios pedidos formales a las autoridades locales para que gestionen ante los organismos y autoridades correspondientes, el pedido de apertura de nuestra frontera, además hicimos las presentaciones correspondientes ante los organismos diplomáticos y estamos esperando una respuesta favorable, también hicimos algunas manifestaciones pacíficas, pero esperemos que se pueda resolver de la mejor manera posible y por la vía diplomática para el bien de todos”.

Con mejoras

En un año marcado por la pandemia de coronavirus, la actividad comercial se vio, al igual que el resto de los rubros, perjudicada por la situación económica.

Carlos Dieterle, titular de la Cámara de Comercio e Industria de Eldorado, realizó un balance de lo sucedido durante 2020 y las expectativas para 2021.

“Fue un año complicado -expresó Dieterle- en el que todos no la pasamos muy bien. A pesar de ello no puedo decir que el comercio tuvo un buen año, pero al finalizar el 2020 no fue tan malo como aparentaba que iba a ser. Ayudaron mucho en este sentido las fronteras cerradas y la imposibilidad de que se realizaran compras en el exterior. Esto nos demostró que cuando el dinero circula dentro de la ciudad, de alguna manera todos nos vemos beneficiados. Eso se notó mucho a fin de año, cuando los supermercadistas me comentaron que se notaba que había dinero circulante”.

Uno de los problemas más serios que debieron enfrentar los comerciantes fue el proceso inflacionario que se vivió en estos meses. “Como decía, no se puede afirmar que a los comercios les fue bien, pero se movió algo. El problema es que la devaluación les ganó a los sueldos, la inflación también a la rentabilidad de muchos, y eso hizo que todos nos fuéramos achicando un poco para poder seguir. No notamos muchos cierres de comercios, pero sí que se desplazaron a otros lugares donde los alquileres son más baratos. Uno ve locales vacíos en el centro, pero muchos ya estaban cerrados de antes y otros se trasladaron para achicar costos. Pero en general las ventas bajaron durante el año”, explicó.

Uno de los aspectos más importantes que trajo la pandemia para el comercio fue la explosión de las ventas por internet. “Tuvimos que acostumbrarnos todos al comercio online. Y eso es un aspecto a resaltar para el futuro, porque mucha gente se acostumbró a comprar por internet por no poder salir a comprar, o porque los negocios estaban cerrados, y eso abre todo un panorama nuevo para el comercio, más allá de que las compras presenciales siguen siendo importantes”.

En cuanto a las perspectivas, dijo que son difíciles. “Se habla de una segunda hola, otras cepas, información que uno por no ser médico no sabe muy bien a qué atenerse para pensar el futuro. Hay mucha información y a veces es muy confusa. Pero a pesar de ello, los comerciantes tienen esperanzas de que todo mejore”, culminó.



Estimaciones económicas de Came

Una reciente encuesta de la Confederación Argentina de la mediana Empresa (Came) hecha en todo el país señala que en el 2020 cerraron 90.700 locales, de unas 41.200 pymes, y quedaron afectados 185.300 trabajadores como consecuencia de la expansión de la pandemia de coronavirus.

Según Came, el 15,6% de los locales comerciales del país cerraron, sin registro de que se hayan mudado a zonas más económicas. En promedio, se estima que cerraron nueve locales por cuadra. Los rubros más afectados fueron indumentaria, calzados y decoración y textiles para el hogar.

“La tasa de mudanza registrada apenas llega al 0,3%. Es decir, la crisis fue tan profunda que los comercios ni siquiera pudieron compensar mudándose a zonas más baratas, como suele suceder en períodos recesivos”, remarca la entidad.

Las cinco provincias más afectadas por los cierres fueron Chubut, con una tasa de 34%; Córdoba, con 25.4% de cierres; Neuquén, con 25.2%; Tierra del Fuego, con 21.2% y Santa Cruz, con una tasa de 18.8%. En este ranking, Misiones mostró un cierre del 13,7%.