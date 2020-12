Más de 2.500 personas no esenciales se arriesgaron a cruzar a Paraguay este mes

lunes 21 de diciembre de 2020 | 1:11hs.

Más de 2.500 personas que no realizan tareas esenciales cruzaron en lo que va del mes de diciembre por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz desde Posadas hasta la ciudad fronteriza de Encarnación, según indicaron fuentes de Migraciones de Paraguay a El Territorio, ya que hace más de un mes que el vecino país recibe a argentinos en sus tierras.

El movimiento de ciudadanos, tanto paraguayos como argentinos, se debe a cuestiones relacionadas a la salud de familiares y por las fiestas de fin de año, acontecimiento que sucede todos los años por estas fechas y lo que denotaban las largas filas de autos y colectivos que se generaban arriba del puente.

Sin embargo, en este año marcado por la pandemia del coronavirus y el cierre de las fronteras, el desafío está en el regreso de esas personas puesto que desde el gobierno nacional se ratificó que los pasos fronterizos continuarán cerrados y la única forma de ingresar al país es por vía aérea mediante un vuelo desde la ciudad paraguaya de Asunción a Ezeiza, en Buenos Aires.

Existen tres maneras de cruzar el puente internacional: en auto particular, en un taxi paraguayo que cobra aproximadamente 2.000 pesos cada cruce o en el ya conocido colectivo internacional, que volvió a funcionar desde el viernes dada la cantidad de personas que llegan en ómnibus de larga distancia, los cuales no tienen permitido cruzar el puente.

El regreso, no obstante, es más complicado y costoso. El boleto de avión de Aerolíneas Argentinas cuesta entre 17.000 y 63.000 pesos, dependiendo de la antelación con la que se saquen los pasajes. La otra opción, pero que implica un tiempo de espera, es haciendo un trámite en el Consulado o Embajada argentina en Paraguay.

El requisito para cruzar, en el caso de extranjeros no residentes, es tener el certificado Covid-19 negativo por PCR únicamente puesto que no se aceptan resultados a través de test rápidos. Asimismo, no deberán hacer cuarentena (ver Los requisitos).

Las condiciones que estipula Paraguay para los nacionales o extranjeros residentes se diferencia únicamente en que éstos pueden ingresar al país sin haberse realizado el test pero deberán someterse a uno en las primeras 24 horas de haber ingresado y estarán aislados hasta saber el resultado.

“Las personas que obtengan resultado positivo deberán completar el aislamiento durante diez días en su domicilio, albergue, hotel o donde fije residencia. Las personas con resultado negativo no necesitarán continuar su aislamiento”, expresa el documento.

Ingreso por Centinela

El sábado fue una jornada congestionada para el puesto Centinela, que divide a Misiones de Corrientes por la gran cantidad de personas que tuvieron que esperar por varias horas para realizarse el hisopado para entrar a la provincia. En ese contexto, desde el Ministerio de Gobierno y Salud Pública, pidieron que los ciudadanos ya vengan con el test ya hecho para evitar demoras.

Una buena parte de ese tumulto de gente eran personas cuyo destino era Paraguay, tal es así que la Policía de Misiones debió organizar caravanas para custodia a los paraguayos que llegaban a Centinela y llevarlos directamente al puente internacional San Roque de Santa Cruz y evitar que ingresen a la capital provincial. Esto hizo que se formen largas colas de autos a la espera de los patrulleros.

Después del colapso del sábado, ayer el tráfico disminuyó y el paso fue “tranquilo”, afirmaron desde la frontera entre la provincia con Corrientes.

Hasta ayer el ingreso terrestre y los test de Covid-19 nasal rápido se concreta de lunes a domingo de 7 a 13 y de 16 a 21. Se espera que desde hoy empiecen las guardias de 24 horas.

Expulsaron a ilegales

Durante el sábado personal de la División Unidad Operativa Federal de Posadas, la Policía Federal Argentina, ubicada en el control sobre la ruta nacional 12 a la altura de Garupá, realizó un procedimiento por expulsión de extranjeros ingresados ilegalmente al país.

Según lo informado, se trataría de tres personas de nacionalidad paraguaya, quienes al solicitarles que exhiban la documentación de ingreso al país, informaron no poseerla ya que habían ingresado de forma clandestina por el río Paraná a través de una canoa en la localidad de Puerto Rico.

Los requisitos

Completar la Ficha de Declaración de Salud del Viajero dentro de las 24 horas previas al ingreso al país, disponible en el portal de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública: www.vigisalud.gov.py/dvcf

Presentar un test PCR con resultado negativo realizado en un tiempo no superior a 72 horas antes del viaje. No se aceptarán pruebas por antígenos o anticuerpos.

Menores de 10 años cumplidos pueden ingresar sin necesidad de presentación del test.

Presentar seguro médico internacional para Covid-19. Los ciudadanos residentes en países miembros y asociados del Mercosur serán exceptuados de presentar este requisito.

No se requiere realización de cuarentena a extranjeros no residentes.

Nacionales y extranjeros residentes que no hayan realizado test, podrán ingresar, pero deberán realizar un test en las primeras 24 horas de su arribo al país y guardarán aislamiento hasta obtener el resultado. Las personas que obtengan resultado positivo deberán completar el aislamiento durante diez días en su domicilio, albergue, hotel o donde fije residencia. Las personas con resultado negativo no necesitarán continuar su aislamiento.