Un atrevido al volante

miércoles 16 de diciembre de 2020 | 2:04hs.

Confiesa que le gusta la ganadería y que de chico practicó básquet de manera intensa, a tal punto que jugó en Tokio en categorías formativas. Sin embargo, es contundente: “En mi casa se respira automovilismo”. Su andar adolescente no le es impedimento a Gonzalo Weiss para reflexionar con madurez. Se acomoda, se toma unos segundos y suelta su pensamiento con convicciones, esas que demostró cuando la familia le planteó: “Elegís el básquet o el automovilismo”.

Gonzalo no dudó y se inclinó por los fierros, que hoy lo llevan a un desafío mayúsculo a sus cortos 17 años. Porque el recorrido por el karting misionero, que supo saborear con mieles –al festejar carreras y títulos-, tenía un trampolín buscado, anhelado y el cual sólo era cuestión de tiempo. Hoy tendrá el examen de probar en el Viejo Continente, en un test al que accedió mediante un estudio minucioso de parte de un equipo prestigioso: el Ar Vidal Racing, especializado en armado de autos de rally.

Pero, ¿cómo llegó a este test? El contacto se dio por Facundo Regalia, ex piloto de karting, quien se radicó en España durante la crisis del 2001. Charla va, charla viene con quien hoy tiene una firma que se dedica al coaching deportivo, Gonzalo aceptó el desafío de reunir el presupuesto para acceder a esta prueba, que se realizará hoy en la ciudad de Ourense, al noroeste de España. “Estoy acá gracias a la gente que me acompañó”, resume Gonzalo, oriundo de Aristóbulo del Valle, y quien cuenta que “la prueba es un día, son 80 kilómetros y es en un Peugeot 208 R2”.

Esa ansiedad que brota por los poros fue la misma que se hizo presente en todo este tiempo, en el que acordó con sponsors sobre el proyecto y aguardó hasta último momento el ok desde España para embarcarse en la aventura. Sesiones de entrenamiento con la ayuda de su hermana Agustina, quien es profesora de Educación Física, evaluación de trabajos del otro lado del Atlántico y hasta imponderables, como el retraso del vuelo en Buenos Aires por una cuestión burocrática de papeles.

“Es el sueño que siempre tuve, al rally lo tuve muy cerca”, subraya, a su vez que destaca la chance de formarse y “estar a la vista de los equipos oficiales. Irnos con alguien que está allá, (el piloto de rally Jorge) Cohete Suárez es el coach deportivo del equipo, ese grupo humano te da confianza para irnos”.

Añade que la prueba “es un test para nivelarnos, conocernos con los equipos, cómo se trabaja y analizar cómo me desarrollo, siempre en rally. Hay muchos campeonatos con becas y buscamos la forma de poder hacer eso”. Aclara que puede ocurrir que el año que viene no corra, pero “vamos a tener ese lugar. Hace diez meses venimos trabajando, el presupuesto define parte de mi carrera. Puede pasar de no hacer un campeonato completo. Ellos quieren formarme y cuando esté en buen nivel ver. La decisión que tomen va a ser la adecuada”.

Siempre “intento tener los pies en la tierra, hay responsabilidades y compromisos, soñé de muy chico y no puedo defraudarme a mí mismo, estoy totalmente concentrado. Es una mochila que se carga, pero con el trabajo estoy tranquilo”.

A Gonzalo lo motiva el rally. Afirma que nunca se pierde las fechas del campeonato mundial y se sustenta en la luz de su mamá Sonia, a quien perdió hace un año, que le diría que “arriesgue”, le dé para adelante. “Estaría orgullosa de donde estoy apuntando”, cuenta quien aprecia a su hermana como “pieza clave” y a papá René como “la cabeza, la empresa de esto. Siempre fue mi mayor sponsor, espero no desilusionarlo y deportivamente será lo que Dios quiera”.



Qué es Road to Success

La empresa Road to Success tiene cinco años de experiencia en manager y coaching deportivo, dirigido por el argentino Facundo Regalia con base en Madrid.

Regalia peleó por el título de la GP3 Series y estaba perfilado para la Fórmula 1, el gran objetivo; es más, reunió dinero para sustentar ese sueño, pero no le alcanzó para probarse.

La falta de presupuesto le impidió seguir corriendo, pero se reinventó y fundó una empresa de coaching para pilotos.

Después de fracasar su intento por participar en la Fórmula 2 en 2015 con el MP Motorsport decidió crear Road to Success, un programa de coaching para equipos y pilotos.

“Tuvimos una buena recepción. Sumó mucho que ya se me conociera en el ambiente y que gustara la filosofía de trabajo que quería implementar”, había explicado en su momento.



Algo personal

Gonzalo Weiss

17 años

38 carreras en el Misionero de Karting de la Femad, categoría en la que logró 19 victorias, se impuso en 17 series y alcanzó 17 poles.

Tiene dos carreras en el Misionero de Rally. Corrió con Renault 18 con su hermano de navegante y logró un podio en Aristóbulo del Valle en el año 2019.