Provincia y Nación abren mesa de trabajo para reparar el daño que provocó el veto

martes 15 de diciembre de 2020 | 10:35hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad informó este martes que mantuvo charlas telefónicas con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego de que este decidiera vetar el artículo 123° de la ley de presupuesto de la Nación, que habilitaba la posibilidad de que Misiones pudiera ser considerada una zona aduanera con beneficios impositivos.

“Hemos tenido una conversación bastante larga con el Presidente de la Nación, estuvimos hablando de lo que va a ser la reuniones de trabajo que hemos convenido a partir del veto del artículo 123°”, explicó Herrera, quien al igual que en las jornadas anteriores mostró un tono medido y dialoguista ante la dura decisión del gobierno nacional que afecta los intereses de Misiones.

“Tenemos encaminada la posibilidad de reunirnos y de ir mirando cuestiones que hacen a nuestra provincia y a seguir trabajando y mirando hacia adelante con mucha seriedad, sabiendo que desde la política las cuestiones deben resolverse a través del diálogo, del consenso, entendiendo todas las situaciones que tenemos", afirmó el Gobernador.

En la tierra colorada se habían depositados las esperanzas de una reactivación económica sin precedentes, que vendría de la mano de esa medida que había prometido el propio Alberto Fernández, y transformaría a la provincia en un polo competitivo ante las economías de Paraguay y Brasil. Pero la decisión del Presidente de borrar de un plumazo aquella promesa, dejando a Misiones otra vez sin herramientas para enfrentar las desigualdades regionales, cayó como un baldazo de agua fría en este caluroso diciembre.

Ante esto, el Gobernador indicó que se seguirá trabajando en busca de medidas que permitan cumplir esa premisa.

"Nosotros no vamos a renunciar, y no vamos a poner como moneda de cambio ninguna cuestión que hace a los derechos de todos los misioneros, sobre todo haber llegado a esta instancia donde nos han reconocido todos los argentinos, sobre todo las dos Cámaras que han votado esta ley de Presupuesto Nacional”, explicó el Mandatario provincial.

Quien aseguró que "Vamos a seguir gestionando en lo que hace a la igualdad de oportunidades para todos los misioneros”.

Esta es la segunda vez que el Gobernador se refiere al tema públicamente, la primera había sido este lunes, en su primer aparición pública tras el veto, cuando dio a entender de que desde Misiones no se reconocen como válidos los argumentos esgrimidos por el Presidente, en el decreto para vetar la medida que había obtenido el respaldo del sector privado de Misiones, de todos los sectores políticos de Misiones, y que hasta había sido una promesa del presidente en su última visita a la tierra colorada.

“Los motivos están en la fundamentación del decreto, con los cuales nosotros no coincidimos. Personalmente me he encargado de explicar que hay algunas cuestiones, como por ejemplo lo de la zona franca, no genera un gran problema hacia el Mercosur porque Brasil la tiene implementada como zona de competitividad en los límites con la provincia de Misiones y los límites con otras provincias argentinas”, expresó el mandatario este lunes.