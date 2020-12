Herrera: "Con los motivos que están en la fundamentación del decreto, nosotros no coincidimos"

lunes 14 de diciembre de 2020 | 14:03hs.

Después del veto del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la creación del área especial aduanera que pretendía la provincia de Misiones para su territorio, el gobernador Oscar Herrera Ahuad aseguró no estar de acuerdo con los argumentos expuestos en el decreto publicado en el Boletín Oficial y ratificó que insistirán con el proyecto.

“Los motivos están en la fundamentación del decreto, con los cuales nosotros no coincidimos. Personalmente me he encargado de explicar que hay algunas cuestiones, como por ejemplo lo de la zona franca, no genera un gran problema hacia el Mercosur porque Brasil la tiene implementada como zona de competitividad en los límites con la provincia de Misiones y los límites con otras provincias argentinas”, expresó el mandatario provincial adelantando que “esto es lo que queda para discutir en las mesas a partir de ahora, en las cuales vamos a estar siempre abiertos para el diálogo y la construcción”.

Herrera Ahuad reconoció que tuvo contacto este domingo, después de conocida la decisión adversa para Misiones, con el presidente Fernández y el Ministro de Economía, Martín Guzman. “Expresé que vamos a seguir insistiendo en lo que hemos planteado en la ley y vamos a seguir trabajando en conjunto para lograr el mejor resultado para todos los misioneros”.

“Muchas veces desde las provincias insistimos con estas cuestiones que son justas y lógicas, que la historia ha puesto en su lugar y que en este tiempo hemos podido demostrar claramente como Misiones puede llevar adelante una política pública cuando las diferencias con los otros países son salvados, como en el momento actual con el cierre de la frontera”, argumentó.

En esa línea insistió que “hemos podido demostrar que el mecanismo económico que tiene Misiones genera que ese flujo financiero que va a otros países se quede en la provincia” y adelantó que “no vamos a sacar esta cuestión del ámbito donde se ha iniciado la discusión, el trabajo y el esfuerzo, porque fue un esfuerzo importante de todo el arco político social y empresarial de la provincia. Son los intereses que defendemos, intereses de nuestra provincia”.

Pasos fronterizos, ligado a lo epidemiológico

Por último Herrera Ahuad ratificó que la apertura de los pasos internacionales está ligada con la cuestión epidemiológica “que es extremadamente compleja en la región, tanto en Brasil, como en Paraguay, Corrientes y Entre Ríos”.

“Ese contexto hace que debamos tener la menor movilidad posible dentro de lo que se pueda trabajar en la movilidad y hoy la movilidad es alta, sobre todo en esta provincia, porque hay muchos misioneros que viven y trabajan en otros lugares y están viniendo para las fiestas. Eso genera movilidad e incremento de casos. La apertura de la frontera la vamos a tener condicionada a que tengamos una mejoría en lo que hace al encuadre regional del perfil epidemiológico que tenemos”, subrayó.