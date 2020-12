jueves 10 de diciembre de 2020 | 2:23hs.

El trabajo nunca termina. Ni bien clarea el día se preparan los alimentos en cientos de platos. Algunos requieren dieta especial. Después hay que limpiar, cambiar el agua de los bebederos, desinfectar, curar heridas y... “siempre acariciarlos”, describe Etelvina Sorghe, fundadora y presidenta de la asociación civil El Refugio de Animales sobre su amorosa rutina.

El 29 de abril de 2021 la protectora cumplirá 20 años de rescate y cuidado de perros y gatos abandonados y maltratados.

En dos décadas -precisa Etel- “hubo un cambio de conciencia con respecto a las mascotas, sobre todo de los niños que son los que enseñan a los adultos. Yo visito mucho las escuelas -que este año no se pudo hacer-, vamos con los perritos rescatados y les mostramos a los estudiantes cómo se recuperan con amor y cuidado y que la tenencia responsable es esencial para evitar que sufran”.

Sin embargo -lamenta- “hay casos de maltrato imposibles de creer, hay gente que se ensaña con los animales y otros que no los cuidan, falta mucha conciencia en el cuidado de las mascotas, son los niños los que van a generar este cambio”.

El Refugio emplazado en avenida Monseñor D’Andrea 6728 casi Quaranta da albergue a 260 canes, la mayoría salvados de situaciones extremas de violencia, desnutrición, lastimados con infecciones, chocados, tirados a la calle.

“Por eso es que digo que además del tratamiento para recuperarlos hay que acariciarlos mucho, mimarlos mucho, para que vuelvan a confiar en el ser humano y puedan adaptarse a una familia, que puedan tener otra oportunidad de vivir dignamente”.

Desafíos

El parate que trajo la pandemia tuvo sus consecuencias en el sostenimiento del predio del refugio. Por la cuarentena se suspendieron eventos para recaudar fondos y las jornadas de adopciones se frenaron. Tampoco pudieron acudir los voluntarios que suelen colaborar en las tareas de limpieza del terreno.

“Nos quedamos bastante solos en esta cuarentena. No hubo casi adopciones y sólo estuvimos mi familia y yo para mantener en condiciones el refugio que tiene dos hectáreas, son 260 perros, muchos son viejitos que necesitan cuidados especiales y alimento especial”.

Ahora que las restricciones se flexibilizaron, la entidad requiere sumar voluntarios de cara al verano y también recolectar fondos y medicamentos.

Así, este domingo desde las 16 habrá una jornada solidaria de corte de cabello para toda la familia en la Costanera, zona de la capilla Stella Maris. Todo lo recaudado se destinará a la compra de antiparasitarios internos y pipetas, además de alimento balanceado.

“Los peluqueros siempre colaboran, todo se destinará a comprar insumos que necesitamos para los perros en tratamiento y para la compra de pipetas y otros antiparasitarios que son muy importantes sobre todo en verano”.

Además, está en venta una rifa de 100 pesos que tiene diez premios, contribución de vecinos.

El primer premio es un espejo y una remera de El Refugio, también hay packs de yerba mate, tratamientos de belleza, pan dulce artesanal entre otros regalos. La suma se utilizará para cancelar deudas en las veterinarias y para costear tratamientos específicos.

Última opción

A pulmón y con donaciones de la comunidad que apoya la causa de Etelvina, se logró primero el lugar donde se ubica el refugio, que fue cedido en comodato. Se construyeron los caniles, la zona de baño y peluquería canina y la cocina.

“Tenemos perros que andan por el predio que son los que se están recuperando, en un canil aparte tenemos a los cachorritos y a las mamás que dan de mamar, después tenemos un sector para los ancianos, tenemos perros que hace diez años están con nosotros y nunca fueron adoptados”.

Al momento de reflexionar sobre su tarea por los derechos de los animales, asegura Etel “no me arrepiento, mucho tuvimos que pasar. Además de cuestiones económicas, de la gente que nos deja los perros en la entrada o hasta los tiran acá adentro. Pasamos también por la leishmaniasis, fue un brote grande hace unos años y hoy no tenemos animales con esa enfermedad, es increíble lo que se controló”. “En tanto camino sumamos mucha ayuda, pero el refugio existe porque no hay tenencia responsable. Yo si empezara de nuevo hoy, conseguiría un quirófano, haría esterilizaciones y concientización, la solución está en la educación”.



Para agendar

Este domingo a las 16

Comienza la jornada solidaria de corte de cabello organizada por peluqueros de Posadas. Será en la plazoleta de la Stella Maris en la Costanera y habrá perros para la adopción, además se puede adquirir la rifa a 100 pesos. Información al 376 4 664629.