San Pedro: sufre complicaciones de salud luego de ser estafada y no recibir respuestas

miércoles 02 de diciembre de 2020 | 9:57hs.

Una docente que se desempeña y reside en Tobuna a más de 33 kilómetros de la zona urbana, fue una de las más de nueve víctimas de estafas y hurtos bancarios, ocurridos durante la pandemia en San Pedro. En este caso la estafa se concretó mediante una llamada telefónica que derivó en el pedido de un préstamo de ochenta y dos mil pesos. Desde la entidad bancaria no brindaron mayores respuestas y la damnificada debe abonar sesenta cuotas de cuatro mil novecientos pesos.

La situación, entre intentar respuestas ante la entidad bancaria, Defensa del Consumidor y disponer en su cuenta del dinero para devolver un crédito que no pidió, mantienen a Marcia Soto (35), internada en el Samic de Eldorado por padecer problemas de tiroides y la situación estresante complicó el cuadro, ante la falta de respuestas la vecina decidió hacer público su caso a fin de que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto.

La aprobación del préstamo de ochenta y dos mil pesos se concretó el 8 de mayo de este año y recién se dio cuenta de la operación realizada, a fines de junio. Todo comenzó cuando una vecina le pidió prestada la tarjeta porque le habían llamado identificándose como Anses y que debería hacer una operación en el cajero a fin de cobrar el IFE, “como era mi vecina, fuimos al cajero y nos indican que pasos seguir y cuando tenían que acreditar el IFE, nos dijeron que en ese momento no se podía terminar la transacción. Nos fuimos a casa y en junio al ver el faltante de dinero en mi cuenta, saque un movimiento de cuenta y note que tenía ese préstamo, en el banco me dijeron que no se podían hacer cargo”, indicó Marcia Soto.

Según lo indicado por la entidad bancaria, con el llamado telefónico los estafadores obtuvieron la clave del Home Banking, solicitando el préstamo, que una vez se aprobó, fue transferido directamente a otra cuenta, cuya propiedad no lograron establecer. Soto comenzó a solicitar ayuda ante Defensa del Consumidor, y ayer martes 01 de diciembre debería presentarse para realizar una declaración pero por estar internada no pudo concurrir a la cita.

“Es muy difícil, la preocupación económica y todo lo engorroso que resulta concluir los trámites estando en el interior, me tiene hoy internada y por eso no pude asistir a la sentencia en Defensa del Consumidor, es necesario que se informe y alertar de este tipo de estafas porque el banco no cuenta con un sistema seguro y no dan respuestas, tampoco investigan”, acentuó.

Como la docente estaba en Concepción de la Sierra, de donde es oriunda, cuando se percató de la estafa, la denuncia fue realizada en la Comisaría de la mencionada localidad.