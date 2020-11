Esperan la decisión de Nación para ampliar el cupo de visitantes al Parque Nacional Iguazú

lunes 30 de noviembre de 2020 | 16:23hs.

Desde el mes de julio se han puesto en práctica los protocolos para la vuelta al funcionamiento del Parque Nacional Iguazú, no obstante debido a la extensión del periodo de aislamiento y a la prohibición del turismo, el área protegida aún no pudo aprobar una nueva fase con la apertura de los demás circuitos y los comercios dentro del Parque Nacional. No obstante se han elevado los protocolos correspondientes al gobierno Provincial que ya los aprobó y se espera la decisión de Nación.

Los protocolos fueron aprobados a última hora del pasado viernes y fueron remitidos nuevamente a la intendencia del Parque Nacional Iguazú, para ser elevados al directorio de Parques Nacionales quienes junto al Ministerio de Salud se la Nacional y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes analizaran y darán el visto bueno para la ampliación del cupo de personas que podrán visitar Cataratas diariamente.

La ampliación del cupo prevé que diariamente 4.000 personas podrán ingresar al parque nacional, todos los servicios que se prestan dentro de área serán habilitados además la posibilidad de recorrer todos los circuitos.

Según se pudo saber las tarifas de ingreso comenzarían a regir y los tickets deberán ser abonados electrónicamente para un mejor control de la cantidad de personas a ingresar. No se ha dado a conocer una fecha estimativa para la aprobación, pero se cree que estaría aprobado desde el momento que se habilite el turismo nacional y del Mecosur en el destino Iguazú.