Alcaldes afilan el lápiz para llegar con aguinaldos y analizan un bono

A una semana exactamente de que comience el último mes del año, los intendentes y secretarios de finanzas municipales comienzan a afilar el lápiz para culminar con todas las cuentas en orden, teniendo en cuenta además el pago del sueldo, medio aguinaldo de diciembre y –quizás –algún tipo de bono.



En un año atípico y complejo, desde algunas comunas indicaron a El Territorio que realmente deben ajustar las arcas para llegar, mientras que en otras, advierten tener garantizados todos los compromisos, para lo cual vienen ahorrando ya hace varios meses.



A nivel nacional se viene hablando de un bono “para aquellos sectores que la han pasado mal”, según había remarcado el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, mientras que desde los gremios consideran necesaria alguna ayuda para pasar las fiestas de fin de año.



Ajustados

En Los Helechos, el intendente Pedro Gómez adelantó que para fin de mes tendrá certeza de la fecha del pago del aguinaldo, pues “estamos justos, vamos a ver a fin de mes como llegamos con los números y ahí si vamos a tener el dato más exacto, si vamos a poder llegar con el pago del aguinaldo, sino vamos a esperar a fin de diciembre para pagar sueldo y aguinaldo juntos”.



Sergio Kupzcizen, alcalde de Gobernador López, determinó que “fue un año bastante complicado y más aún en los municipios chicos como el nuestro, donde la recaudación es muy reducida y dependemos en un 90% de la coparticipación, pero pudimos trabajar mucho en el mantenimiento de caminos y mantener los servicios”.



“El aguinaldo está garantizado y estaremos esperando los resultados de la coparticipación que vendrá en diciembre; y depende de lo que decida la provincia, ver cómo adecuarnos si hay algún bono de fin de año pero teniendo en cuenta que nosotros dimos un aumento del 45% a principios de año y en octubre una compensación salarial de $2.000 a todos”, recordó.



De igual forma, el alcalde de Mojón Grande, Adrián Solís adujo que el aguinaldo está garantizado, pero que no se está terminando el año de la manera en que se esperaba. “Terminamos ajustados por una cuestión lógica, tuvimos muchos gastos en materia de salud, prevención y ahora poniendo muchos recursos en el tema de la emergencia hídrica”, contó, y agregó que si la Provincia otorga algún tipo de bono, se hará lo propio en el municipio.



En tanto, Benito Da Silva, jefe comunal de Arroyo del Medio, adelantó que entre el 20 y 23 de diciembre se pagará el aguinaldo a los empleados municipales. Respecto al bono, expresó que se piensa, “pero todavía no tenemos confirmado, estamos trabajando en los números y necesitamos ver cómo llegamos a fin de mes. Ahí estaremos dando el anuncio si podemos y de cuanto”.



Lo mismo ocurre en Fachinal, desde donde el administrador municipal Miguel Ángel Benítez, señaló que “ya está garantizando el aguinaldo pero no sé si llegamos al bono, vamos a ver qué pasa en los próximos días y semanas”.



En 9 de Julio, el intendente Rubén Kobler manifestó que el municipio se encuentra en condiciones de abonar el aguinaldo de fin de año y además los empleados estarían recibiendo un bono que rondaría los $6000 o $7000 pesos que será abonado en dos pagos. “Las arcas llegan complicadas, no sobra nada, aunque llegamos a cumplir con los compromisos, la coparticipación del mes pasado fue mejor, esperamos que se mantenga el mes de diciembre. Llegamos equilibrados, no sobra pero tampoco falta”, dijo.



Con ahorros y superávit

En Campo Ramón la situación es diferente, porque con los ahorros que posee el municipio podrá cumplir con el aguinaldo, aunque les falta definir fecha de pago. “El municipio tiene superávit, tenemos ahorros y dinero en caja, con eso podremos cumplir tranquilamente”, expresó el intendente José Márquez Da Silva.



Asimismo, Waldemar Wolenberg, jefe comunal de Leandro N. Alem, afirmó: “Como es habitual, en esta gestión durante todo el año se van haciendo las previsiones para garantizar el pago del aguinaldo, por lo que ya tenemos reservados los recursos para hacerle frente sin resentir en nada la obra pública y las inversiones en bienes de capital”.



Respecto a un bono, dijo que “por el momento no hemos hablado de eso, teniendo en cuenta que hace solo un mes terminamos de garantizar un incremento al sueldo básico de los empleados municipales que es histórico y que aún falta impactar $500 en noviembre y $500 en diciembre que significó un gran esfuerzo a las arcas municipales pero que evidenció un gran crecimiento en el sueldo de cada uno y en forma proporcional ya que al ser al básico repercuten todos los adicionales que posea cada uno”.



Por su parte, Rosario Becker, alcalde de Dos Arroyos, aseveró que en la comuna “seguimos a buen ritmo con todas las obras previstas y durante todo el año ya estuvimos haciendo los ahorros para pagar el aguinaldo, con ese cuidado vamos a terminar el año con un superávit”.



“Estamos terminando de evaluar pero todo indica que podremos estar dando a todos nuestros empleados un bono de 10 mil pesos en un solo pago junto con el aguinaldo”, anticipó.



Garantizado

Desde Santa Ana, el intendente Pablo Castro estableció que el próximo 20 de diciembre se abonará el aguinaldo a los municipales, apuntando a que “los trabajadores se lo merecen”. Manifestó además que “a pesar de que este ha sido y sigue siendo un año atípico y nada fácil, hemos hecho varias obras necesarias para la comunidad santanera con fondos propios.



Mientras que el alcalde Matías Vilches de San Javier garantizó el pago del aguinaldo, aunque explicó que habrá más precisiones hoy, tras una reunión que tendrán con el sindicato de Trabajadores Municipales de la localidad.



En tanto, Miguel Zsumkowski, jefe comunal de Santiago de Liniers, dijo acerca del pago de los haberes de fin de año de los empleados municipales que “venimos ahorrando dinero para garantizar el aguinaldo de los municipales, junto a un bono de $5000 que se está analizando abonar en dos cuotas”.



“En cuanto a las obras ya estaremos arrancando en febrero, nuestras arcas están prácticamente en cero, fue un año muy difícil para todos, gracias a Dios la provincia nos ayuda en cuanto a medicación, profesionales, aparatos sanitarios, eso equilibra mucho todo”, sostuvo.



Desde la Municipalidad de San Pedro, en tanto, transmiten tranquilidad en cuanto a la disposición de fondos para el pago del aguinaldo y analizarán en los próximos días, la posibilidad del pago de algún tipo de bono. Esto porque hace poco se logró un nuevo acuerdo salarial, dejando a las arcas municipales, sin margen de desembolso.



En cuanto al aguinaldo, el departamento municipal no tendría inconvenientes para su respectivo abono, por los ahorros realizados.



Lo mismo ocurre en Puerto Rico, desde donde indicaron que se garantiza el pago de los compromisos.



En Montecarlo, ante las diversas situaciones que se dieron por la pandemia, se organizaron esquemas de trabajo y gastos para no afectar las arcas municipales y así poder cumplir con todas las obligaciones.



“Como todos los años hicimos las previsiones necesarias para llegar bien con el pago de aguinaldo a fin de año. Respecto al posible bono siempre esperamos la decisión de la Provincia y tratamos de brindar el mismo monto que otorga para que sea parejo para todos”, explicó el administrador municipal Jorge Lovato.



“Hicimos un gran esfuerzo para no endeudarnos, estamos bien equilibrados, sin deudas, Montecarlo es Municipio que viene saneado”, concluyó.

