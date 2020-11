Tragedia en Piray: la importancia de una buena instalación eléctrica en domicilios particulares

viernes 20 de noviembre de 2020 | 10:42hs.

En la jornada de ayer, jueves, El Territorio, informó sobre el fallecimiento de una beba de 9 meses tras ser electrocutada al tomar contacto con un alargue que estaba en el piso.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Obrero de Puerto Piray. Fuentes policiales informaron que la pequeña estaba en su andador mientras la madre limpiaba la casa, cuando tocó el cable y recibió una fuerte descarga eléctrica que la mató al instante.

En relación a esto, Diego Fontana, licenciado en Seguridad e Higiene, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó qué medidas se deben tener en los domicilios particulares para que no ocurran estos trágicos hechos.

"Las que salvan vidas son las instalaciones de disyuntores diferenciales o interruptores, va conectado en el tablero principal y acompañado de la instalación eléctrica compuesta a tierra, tienen que estar las dos cosas conectadas", comenzó diciendo el licenciado.

A continuación destacó que si bien en las empresas es de carácter obligatorio como también en las viviendas del Iprodha, muchas veces, "cuando se construye por cuenta propia no se tiene conocimiento que se deben contar con estos elementos, lo pide la ley y la emperesa que suministra la energía debería controlar pero sólo lo hace en el pilar".

"Al no poner disyuntores cualquier conductor eléctrico que tenga una perdida o a veces hay siniestros donde un electrodoméstico también da descarga porque con el tiempo pierde aislamiento y si se está mojado o descalzo la recibe, en cambio si uno cuenta con disyuntores en 30 minisegundos se corta la electricidad y esto es lo que faltó en este hecho", comentó.

Por otra parte Fontana acentuó en la idea que las conexiones y/o instalaciones deben ser hechas por personas idóneas, " también ocurre que hay quienes perciben cuando dan cosquillas los eletrodomésticos y depende de cómo se tocan que es cuando los musculos hacen que se cierren y uno queda más prendido a eso que está dando electrícidad".

A tener en cuenta

Para mayor seguridad hay que buscar el consumo que tiene cada electrodoméstico y buscar la zapatilla adecuada, "pero si la instalación está hecha por una persona que no es idónea esa suma no sirve de nada porque la conexión ya no va a resistir. Los electrodomésticos van dando datos para evitar fugas y pérdidas de conductores o sobrecalentamientos que podrían provocar incendios"

"Muchas veces sucede en el caso de los termotanques que nadie los desenchufa para ver en qué condiciones están los cables y llegado el momento ocurre un sobrecalentamiento porque con el tiempo va quedando duro y sobrecarga, lo que también aumenta el consumo de energía eléctrica en el domicilio", sostuvo.

Sobre qué medidas tomar en caso que alguna persona esté siendo electrocutada, "hay que ir a la llave o al pilar para bajar y cortar en forma general o sacarnos alguna prenda de vestir y jalar en la zona por la que está recibiendo la descarga pero la mejor opción es cortar la energía".