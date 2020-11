Con el regreso de la movilidad estiman que se sumarán más estudiantes

martes 17 de noviembre de 2020 | 3:35hs.

Se cumplen hoy cinco días del regreso de forma presencial de los alumnos de la secundaria a las escuelas, tras 240 días de virtualidad, y una semana del retorno docente a los establecimientos educativos. En ese marco, Viviana Escurdia, directora de Enseñanza Secundaria de la provincia, sostuvo que la asistencia de los alumnos a las aulas fue positiva y alcanzó el 80 por ciento, tal como lo habían adelantado los docentes de las escuelas con loa que dialogó El Territorio.



Tal es así que a las aulas de la provincia volvieron más de 14.000 estudiantes que cursan el quinto o sexto año, precisó ayer Escurdia en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7. Estaba previsto que un total de 16.278 alumnos de la provincia volvieran a los establecimientos, por lo que el número de asistencia en este retorno es realmente significativo.



La ausencia del transporte de media distancia cumplió un rol importante en ese sentido, por lo que al retomarse se aumentará el número de adolescentes en las aulas. Así lo señaló Escurdia: “Hasta la semana pasada no estaba el transporte de media distancia y algunos interurbanos, lo que imposibilitó que todos los chicos asistieran. Esta semana se van sumando más estudiantes”. Además, relevó que abrieron más del 95 por ciento de las escuelas para el retorno a la presencialidad.



Según habían señalado a este matutino, en las escuelas de enseñanza técnica, por ejemplo, fue mínimo el porcentaje de establecimientos que no logró cumplir los requerimientos de higiene y seguridad para recibir a los alumnos y la presencialidad fue muy alta, señalaron.



El retorno de los alumnos es voluntario y queda a consideración de los padres. Tampoco están obligados a cumplir con el uniforme.



“Se trata de una acción con mucho compromiso para que los estudiantes del último año puedan reencontrarse con sus compañeros antes del final de sus trayectorias escolares en el nivel. Será el momento de disfrutar juntos las actividades pedagógicas planificadas”, había destacado el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff.



Escurdia destacó la labor de recepción de los docentes hacia los alumnos, y valoró el acompañamiento del equipo de salud “que se hizo presente en todas las instituciones educativas a disposición de los estudiantes y docentes”.



“Seguimos muy expectantes, muy contentos. Esta vuelta significa el volverse a ver para los chicos y también cerrar una etapa”, señaló.



Por otra parte, enfatizó que “los desafíos que quedan tienen que ver con los nuevos hábitos, con esta nueva normalidad. Hay cuestiones que vamos a tener que incorporar, de cara al año que viene estaremos mejor preparados. Como dijo el gobernador, esto es sumamente dinámico, trabajamos en el día a día, respetando el protocolo”.



La falta de agua potable y la necesidad de incorporar porteros se hicieron evidentes en los establecimientos de los municipios del interior, donde los directivos decidieron no abrir las puertas porque no están en las condiciones adecuadas para dar seguridad a sus alumnos ni docentes.



En ese sentido, Escurdia indicó que desde la Dirección de Enseñanza realizaron de junio a septiembre un relevamiento. “Se está trabajando. Hay cuestiones que escapan a lo que incluye nuestra labor, algunas tienen que ver con la zona, con el municipio”.



“Nuestra resolución fue clara, aquellas instituciones que no podían hacer la apertura lo comunicasen vía jerárquica y así lo hicieron. Estuvimos presentes para dar respuesta a estos inconvenientes”, afirmó.



Quiénes volvieron y el protocolo

Este regreso comprende en forma exclusiva a los estudiantes de quinto año de la secundaria común, sexto año de escuelas técnicas, tercer año de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (Epja), tercer año superior técnico, cuarto año formación docente y aulas talleres móviles (ATM).



En esta instancia no están contemplados los últimos años de la modalidad rural, es decir, las escuelas de la familia agrícola (EFA).



El estricto cumplimiento de los protocolos establece el uso de tapaboca y nariz, sanitización de manos, distanciamiento social y toma de temperatura al ingreso.



Cada escuela, siguiendo los lineamientos propuestos por Nación y Provincia, se organizó según su alumnado y sus posibilidades. Al ingreso, algunos pegaron señales en los pisos y armaron carteles para orientar a cada grupo y mantener la distancia, en tanto que otros se separaron por colores.



Los cursos más numerosos se dividieron en dos, e incluso hubo establecimientos, que desde el primer día de regreso a la presencialidad, optaron por sacar las sillas al patio para garantizar el mayor distanciamiento posible y contar con aire puro toda la jornada.