Emotivo mensajes en las redes de Messi y otros futbolistas para Mascherano

La repentina decisión de Javier Mascherano de retirarse del fútbol profesional en la tarde del pasado domingo cuando, su ahora ex equipo, Estudiantes de la Plata cayó por 1 a 0 contra Argentinos Juniors, causó un gran impacto en el mundo del fútbol.

Tras el sorpresivo anuncio, las redes sociales estallaron con post de fans, colegas y periodistas, que agradecieron por las alegrías que provocó en su exitosa carrera y les desearon buenos augurios en su nueva etapa.

Uno de ellos fue Lionel Messi, quien en una misma publicación aprovechó para enviarles un mensaje a Mascherano y otro ex compañero que se retiró del fútbol profesional el pasado martes, Fernando Gago “Dejan el fútbol dos personas con las que viví y disfruté mucho tiempo y quiero aprovechar para saludarles”, comenzó el emotivo mensaje del 10 argentino.

En cuanto al saludo a Masche, Messi escribió: “Y qué decir de Masche, tantos años juntos, viéndonos cada día y compartiendo tanto... Vivimos momentos muy felices y también algunos duros en la cancha tanto en Argentina como en Barcelona. Te venimos extrañando desde que te fuiste. ¡Te deseo todo lo mejor para vos y tu familia siempre!” escribió el crack argentino.

All the best in your retirement, Javier Mascherano 👊 pic.twitter.com/3mgJPaPi9g