El 82% de niños en hogares está más tiempo del que marca la ley

lunes 16 de noviembre de 2020 | 6:01hs.

La realidad se aleja muchas veces de los marcos jurídicos. Es el caso de los niños y adolescentes institucionalizados. La ley establece que el plazo máximo para permanecer en los hogares convivenciales es de 270 días, es decir, nueve meses. Lo cierto es que, en Misiones, sólo el 18% cumple lo estipulado y el 82% excede ese tiempo. Incluso hay situaciones en que un niño transcurre tantos años en el hogar que termina su paso cuando cumple la mayoría de edad, sin haber tenido la oportunidad de crecer en familia. Más que la oportunidad, el derecho.



Los datos se desprenden del Registro Único de Niños, Niñas y Adolescentes Institucionalizados (Runnai) y comprenden hasta el 31 de agosto de este año. El Runnai se encuentra en funcionamiento en la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de Vicegobernación.



“Se dieron casos en que llegaron a los 18 años de edad institucionalizados, sin que se resuelva su situación. Incluso casos de jóvenes egresados de las instituciones, que tenían alguna discapacidad y requieren del dictado de la restricción de la capacidad establecida por el Código Civil de la Nación, y a la fecha no se procedió siquiera a iniciar los trámites correspondientes”, detalla el informe.



“Hay un montón de factores, primero que nada la falta de posibilidades de generar medidas estratégicas para la revinculación o para definir la situación de cada chico. En pocas palabras, los tiempos de la Justicia no son los mismos que el tiempo de los niños. Falta una planificación respecto a cada caso de niño o adolescente institucionalizado”, sostuvo a El Territorio Marcelo Sussini, abogado de la Defensoría.



El informe estadístico sostiene que en Misiones funcionan 20 establecimientos residenciales de acogimiento alternativo, los denominados hogares. El tiempo que permanecen en hogares convivenciales es crucial en el desarrollo del chico, dado que se aconseja que su permanencia en estas instituciones sea el mínimo posible.



“Hay estudios de profesionales vinculados a la salud mental de los niños que refieren a que la institucionalización genera efectos negativos, el niño comienza a perder el sentido de ser parte de una comunidad. No ve alternativas para su vida fuera de la institución”, comenta Sussini.



“Según la información recabada, sólo el 18% de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados se hallan dentro de los plazos legales. En Misiones encontramos 235 niños y adolescentes institucionalizados, de los cuales se aprecia que el 82% de ellos (192) supera el tiempo límite de permanencia, 270 días; en tanto, quienes se encuentran en un período de tiempo entre 180 y 269 días son el 9%, lo que equivale a 20. Además, el 9% restante corresponde a quienes están hace menos de 180 días”, describe el documento.



Respecto de las edades, el 41% son adolescentes quienes residen en las instituciones, siendo 92 en cantidades absolutas. Además, quienes tienen entre 7 y 12 años son el 31% (70 niños). Por su parte, los bebés hasta los 3 años representan el 13% y son 29 niños.



Tiempo de permanencia

“En cuanto al tiempo de permanencia en período de años, el informe evidencia que el 49%, es decir 114 niños, se encuentran residiendo de uno a cuatro años. En tanto, aquellos que más tiempo llevan en las distintas instituciones, es decir, hace cinco años o más, representa el 25%, o sea, 58 niños y adolescentes. Este análisis concluye que cuanto mayor es la edad, mayor es el tiempo de permanencia en las instituciones”, señala el informe del Runnai.



Otro dato no menor abordado en el análisis de la Defensoría es el estado de adoptabilidad de un niño, que depende de la Justicia de Familia. “El 88% de los niños y adolescentes que se encuentran en las distintas instituciones no cuentan con estado de adoptabilidad dictaminado. Este porcentaje representa a 207 chicos, de los cuales son 166 quienes superan el límite de tiempo de 270 días y 18 los que se encuentran entre 181 y 269 días. En cuanto a quienes sí cuentan con estado de adoptabilidad, son el 12% lo que equivale a 28 niños y adolescentes”, describe.



Aunque existe un punto a favor de la celeridad en la resolución de situaciones de vulneración de derechos. Se trata del rol de los municipios.



“La creación de las áreas municipales de infancia va a permitir que haya una articulación con cada municipio para restituir los derechos de estos niños. Ahora, cada municipio, si se toma una medida administrativa, podrá efectivizar los plazos para una medida excepcional de protección ante un caso de vulneración de derechos. El sistema de protección integral se está consolidando”, argumentó Sussini, al tiempo que hizo referencia a que ya son 33 los municipios que tienen Dirección de Infancia en Misiones.

Lo que dice el Código Civil

“En lo que respecta a la temporalidad de la institucionalización de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil y Comercial de la Nación establece el plazo máximo de 180 días, a efectos de restituir los derechos de los mismos cuando se determinen medidas excepcionales. Al vencerse dicho plazo sin revertirse las causas que motivaron la medida, el organismo administrativo de protección de derechos del niño, niña o adolescente que tomó la medida debe dictaminar sobre la situación de adoptabilidad y, posteriormente, el juez interviniente debe resolver en el plazo máximo de 90 días”, establece el informe elaborado por la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.