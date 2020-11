Rap de la Tarefa: la canción de un prefecturiano misionero dedicada a su padre

miércoles 04 de noviembre de 2020 | 10:13hs.

“Nunca debemos olvidar quienes somos y de donde venimos”, reflexionó una vez el escritor argentino Jorge Bucay, y es así como piensa Andrés Alvez (26), un prefecturiano misionero nacido en Puerto Azara, que a modo de reconocimiento, al trabajo y el sacrificio, le dedicó una canción a su padre tarefero.



“Todas mis canciones están hechas desde el corazón. Y para esta canción me inspiré cuando mi mamá me mandó una foto de mi papá cuando salía de trabajar y se veía muy sucio, esto automáticamente me hizo recordar de mis vivencias con él acompañándolo en la tarefa”, recordó el prefecturiano, quien llamó a su obra "Tarefero es aquel".



Su papá, Juan Alvez, todas las mañana escucha la radio mientras toma mate, antes de arrancar con la jornada laboral de todos los días. Andrés desde Buenos Aires, provincia donde se desempeña como prefecturiano, a sabiendas de la rutina de su padre, se comunicó con el programa radial favorito de su padre y le solicitó que reproduzcan su canción.



Según continuó contando, la canción tuvo una gran aceptación por los oyentes, dado que “llamaban a la radio todos los días para pedir e incluso sonó como cortina en un programa”. En la actualidad, tras la insistencia de sus allegados y pese a haber transcurrido tres años desde su estreno, Andrés adelantó que ya trabajan en la remasterización en versión chámame.



Cosechar desde la raíz

Andrés proviene de una familia fuertemente relacionada con la tarefa, según comentó “todos sus familiares, incluso él, trabajaron alguna vez en la producción de yerba”.



De niño, junto a sus hermanos, acompañaba a su padre a tarefear cuando salía del colegio. Incluso de adolescente, alternaba 15 días estudiando y otros 15 trabajando, de esta manera pudo completar sus estudios secundarios en la EFA Fachinal San Cristóbal y así emprender hacia la Prefectura Naval Argentina a la edad de 17 años.