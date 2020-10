A sacar lustre personal

martes 20 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Hoy se abraza la pluralidad y se busca destacar los aspectos únicos, singulares de cada persona frente a los tan denostados parámetros universales y arcaicos de belleza. Y a pesar de que los prejuicios y estereotipos son difíciles de desarraigar, el camino está marcado. Así, con una mirada más integral y saludable de la estética, seguimos con ganas de vernos bien, de llegar cómodos al verano donde mostramos más, y este ímpetu es una excusa para estar más saludables, vitales y enérgicos.

“Trabajamos por el bienestar de la persona más que por una cuestión estética en sí”, recalca Martina Seró, desde su local donde configuran servicios corporales, faciales, depilación y más.

Con el parate global que nos impuso la pandemia de coronavirus, no sólo dejamos de ir al gimnasio y nos pusimos más creativos en la cocina, sino que muchos hábitos que nos ‘encantaban’ y embellecían, quedaron a un lado. Mientras muchos extrañaban la peluquería o el spa de manos y pies, otros se dieron cuenta de que su piel comenzaba a verse diferente o de que el pelo se caía, por ejemplo. Por lo que ni bien se abrieron las consultas, se comenzaron a atestar las salas virtuales de turnos.

En Kinecef, por ejemplo, las listas de espera comenzaron en agosto y hoy los tratamientos corporales con maquinaria y nutricionista son los más pedidos.

En tanto, al tiempo que detalló que muchos de sus pacientes decidieron construir una pileta en su casa (otro boom consecuencia de la pandemia), Mariela Alvarenga, especialista en medicina orthomolecular y estética, entre otras, detalló que todos se están preparando para el verano. Adiposidad localizada y celulitis son dos de las problemáticas por las que recurren a la médica, reconocida por sus tratamientos de mesoterapia con distintas fórmulas.

“No pretendas en dos sesiones resultados, la magia no existe”, arranca advirtiendo. “No podés hacer todo a la vez. Si querés tratar todo, empezá por la nutrición, por dentro. Ahí no le vas a errar”, recomienda como parte de su formación orthomolecular.

En su consultorio de Villa Sarita, donde se mudó para tener un espacio propio y evitar las aglomeraciones de los centros de salud, Alvarenga observa el todo. Si bien en estos tiempos el paciente llega en busca de aplicaciones de enzimas pb serum (una combinación única para cada paciente que trata flacidez y adiposidad por ejemplo), plasma rico en plaquetas (cada vez en más y disímiles afecciones) botox, ácido hialurónico y otros, el resultado de los análisis de sangre es una clave para su trabajo. “Yo trabajo con historias clínicas”, explica al detallar que la mayoría de los pacientes que ha atendido en años, tiene, por ejemplo, deficiencia en vitamina D.

Selenio, vitamina C, zinc, oligoelementos son otras deficiencias que se encuentran en Misiones, a tono con el panorama global.

“Obviamente no podés decir que estás bien y que te estás alimentando bien si los resultados de laboratorio te dicen que estás mal. Estás inflamada, oxidada, enferma y la piel inclusive te lo dice”, refleja, y ejemplifica que suplementando con vitamina C a un paciente, no sólo dará mejores resultados el tratamiento que haga para las arrugas de la piel o los rollitos, sino que eso, inevitablemente y como consecuencia ‘accidental’, le reforzará las defensas. Una de las máximas prioridades de hoy, en tiempos de epidemias.

“Hay que volver a la medicina de antes: hay que curar”, estima, quien pregona con el ejemplo y en las redes (@dramarielaalvarenga en Instagram) muestra sus cambios físicos a raíz de incluir más hábitos saludables.

“Y de verdad que se curan. Haciendo un cambio de alimentación, acompañando con ejercicio, con meditación, con un monton de cosas. Es mente, cuerpo espíritu. No quieras simplemente sacarte un rollo”, subraya.

“He tenido gente que está obesa y viene porque se quiere sacar un rollo y yo pensaba: ‘no puedo creer que no te des cuenta de que te estás por infartar’. Entonces lo que hice fue aportar mi granito de arena a que: sí esta bien, vienen por estética, pero yo no dejo de dar las recomendaciones de salud que pueda” suma y reconoce que como médica es su responsabilidad derivar al paciente cuando excede su expertise así como recordar los chequeos de rutina: ginecológicos, mamarios, de próstata por ejemplo.

“Yo dejé de practicar mucho lo ortodoxo porque siento que de verdad así puedo curar algunas cosas, gastritis, dolores que se curan. Yo hace más dos años que no tomo un paracetamol, un diclofenac, un ibuprofeno. Mi vida es vitaminas, antioxidantes, todo lo que sea preventivo. Entonces resulta”, cerró la médica que entiende que hay que encontrar heramientas para nutrirse, en vez de simplemente comer y que también hay que entender cómo nos adaptamos a las celebraciones, cuando comemos fuera de casa, entre otras aristas que analiza.

Regular el sueño, el sistema digestivo, la hidratación, desparasitarse, tener en cuenta todos los elementos, nos hace no sólo sentirnos mejor, sino vernos mejor.

Una ayuda extra

Desde Kinecef, que desde hace unos años trabaja en forma coordinada nutrición y tratamientos estéticos, alertan que a diferencia de otros años, donde la temporada fuerte se veía en esta época pre-verano, este 2020 trajo listas de espera de turnos desde agosto.

Allí, obviamente la estrella hoy son los tratamientos corporales.

“Lo que más piden hoy son tratamientos corporales para reducción o tonificación, mejorar la flacidez cutánea y planes alimentarios personalizados”, relata María Silvia Dei Castelli, kinesióloga y una de las profesionales al frente del lugar.

En Kinecef también se recuerda la importancia de la alimentación, regulación del sueño y el ejercicio. Un clásico de fin de año son los masajes relajantes, para contrarestar el estrés, siempre asociado a la carga laboral y las fiestas (que este 2020 aún generan incertidumbre).

Lo más buscado tiene que ver también con la depilación definitiva láser tanto en Kinecef como en la estética de Martina Seró. En su local, Seró manifiesta que, la criolipólisis es otro de los procedimientos más buscados y repara en que necesita una entrevista previa para analizar la salud integral del paciente antes de recomendar el método.

Por su parte, Dei Castelli destaca que la novedad tiene que ver con la tecnología Teslagen, un tratamiento que estimula la unión del sistema nervioso con el músculo. Provoca una potente contracción mediante un pulso magnético que tonifica y aumenta el volumen de la fibra muscular.

“Lo que tiene de novedoso es que es muy efectivo y no genera dolor, entonces tenés muy buenos resultados que por ahí los tenés con otras máquinas pero la mayoría son molestas o generan dolor. Otro plus es que el tiempo es bastante corto, las sesiones no son tan largas y es súper eficiente”, considera Dei Castelli que detalla que en el centro de estética, donde también suman servicios de spa de manos y pies (ejecutados por Bella Ragazza) debieron adaptarse algunos protocolos, como en la mayoría de los lugares.

Además de los clásicos: barbijos, alcohol, toma de temperatura, desinfección constante, alfombra zanitizante y esterilización de equipos, “mandamos todos los días un mensaje a los pacientes recordando el uso de barbijo y la puntualidad porque no queremos aglomeraciones ni que haya gente en la sala de espera y también que si tuvo algún sintoma que por favor no concurra” cuenta la especialista en fisiatría. En la misma línea, Martina Seró destacó que muchas dinámicas laborales cambiaron en la estética al reabrir.

Además entiende que “lo que queremos transmitir es la aceptación de cada uno. Que cada uno es diferente pero podés lograr ciertos aspectos para sentirte mejor vos mismo, no tanto para el otro”.

Se asocia el momento de ir a la peluquería, a la estética como un espacio donde más allá de explotar lo bueno de cada uno, se encuentra un rato de paz, de introspección y de amor personal.

En tiempos donde hay más reglas, restricciones, menos libertad, menos independencia (sobre todo para quienes están confinados en familia, pareja y otras hierbas), sacar a relucir todo el brillo interno que tenemos, es una forma de reencontrarnos con nosotros mismos, y abrazar nuestra plenitud.

Demanda y precios

Mesoterapia

Aplicación de microinyecciones de medicamentos convencionales, homeopáticos, vitaminas, aminoácidos o minerales y enzimas biológicas. Entre 2000 y 14 mil pesos, dependiendo la receta que requiera el pacient



Depilación definitiva

Eliminar el vello con láser. Entre 500 y 900 pesos la sesión, dependiendo de la zona a tratar. Hay packs por varias sesiones.



Botox, plasma, antiage

Inyecciones de toxina botulínica, fórmulas antiage como ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas y otras, tienen descuentos en fechas especiales y parten aproximadamente de 10 mil pesos los tratamientos.



Ultracavitación

Liposucción sin cirugía.

Desde 4.800 ocho sesiones, combinadas con otros tratamientos como electrodos, botas de drenaje linfático o cabina de ozono.



Radiofrecuencia

Tratamiento de flacidez y celulitis. Desde 4.800 las ocho sesiones, combinadas con otros.