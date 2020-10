Empresas de colectivos piden reunirse con Meoni

sábado 17 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Las empresas de colectivos de larga distancia recibieron con entusiasmo el anuncio oficial de que podían volver a transitar las rutas argentinas para llevar pasajeros a las distintas provincias, pero cuando leyeron la letra chica de la resolución comenzaron las dudas sobre cómo será este servicio en la práctica diaria.



El Territorio dialogó ayer con los gerentes de las principales empresas que prestan servicio de larga distancia para unir las terminales de ómnibus de la tierra colorada con el resto del país y el denominador común fue que están esperando que las autoridades nacionales los convoquen para explicar cómo será ese regreso a las rutas y para plantear una larga lista de interrogantes que tienen en agenda.



“Pedimos una reunión con el ministro de Transporte Mario Meoni para plantearles nuestras dudas al momento de empezar a mover los colectivos, porque en principio la resolución es confusa pues dice que cada empresa deberá pedir autorización a las provincias de destino antes de cada viaje y eso, es algo que operativamente complica. Imagínese un colectivo con todos los pasajeros a bordo y sin la autorización para el viaje”, explicó a El Territorio el vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) Gustavo Gaona.



Todavía no tuvieron una respuesta de cuándo será el encuentro con Meoni, pero para ese momento los empresarios tienen preparada una larga lista de preguntas, entre las que sobresale el temor generalizado del sector de que con la foto del primer colectivo partiendo de la terminal de Retiro se terminen las ayudas oficiales que reciben en materia de ATP.



Estas compañías no trabajan desde el 20 de marzo cuando se inició la cuarentena y a lo largo de estos siete meses recibieron ayudas del Estado nacional para mantener su plantel de trabajadores a pesar de la prohibición del servicio y de la venta de pasajes.



“No podemos arrancar de un día para el otro después de tener parados los colectivos desde marzo. Necesitamos controlar las unidades para que técnicamente funcionen bien. Parar fue una orden y paramos todos el 20 de marzo. Pero arrancar va a llevar su tiempo y no podemos poner una fecha nosotros porque dependemos de lo que nos digan las autoridades nacionales y provinciales”, explicó el gerente de Singer, Ernesto Benítez.



Un país con muchas realidades

Otra de las cuestiones -que relataron los empresarios- como confusa es al momento de pensar en cómo será viajar en colectivo de larga distancia en plena pandemia de coronavirus, ello pensando en la infraestructura de las terminales de ómnibus del país.



“Tenemos un país grande con muchas realidades. No es lo mismo una terminal de una ciudad capital, con una de alguna localidad del interior profundo. Es más, en algunos lugares ni siquiera hay terminales. En ese contexto, cómo vamos a operar cuando lleguemos a destino, qué protocolos sanitarios tendrán que cumplir nuestros choferes y también los pasajeros que desciendan” se preguntó Gaona.



En esa lista de preguntas para Meoni también está la cuestión del “sube y baja”, que en la jerga colectivera se usa para nombrar a los pasajeros que abordan o descienden del colectivo en alguna parada intermedia.



Por ejemplo, en un viaje a Posadas, la mayoría de los viajeros suben en Retiro pero luego se suman algunos al transitar el conurbano bonaerense y la duda es quién controlará la temperatura y el resultado del test de esos pasajeros.