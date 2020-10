El gobierno lanzó el Plan Gas para incentivar la inversión y la producción

viernes 16 de octubre de 2020 | 5:00hs.

El presidente, Alberto Fernández presentó ayer en Vaca Muerta el Plan Gas, programa que tiene como objetivo incentivar la inversión y la producción para satisfacer la demanda interna, sustituir importaciones y potenciar el empleo, generando un ahorro por unos U$S 5.629 millones y un ahorro fiscal de U$S 1.172 millones hasta 2023.



“Estamos convencidos que estamos invirtiendo en Argentina para que se desarrolle”, dijo el mandatario durante el acto llevado a cabo en el yacimiento de Loma Campana, situado en la localidad neuquina de Añelo.



Fernández destacó que el plan “significa más trabajo y garantiza el gas que la Argentina necesita para vivir y para producir”. “Implicará dejar de pensar en importar gas, que son divisas que se van del país y por las que todos sufrimos”, remarcó el Jefe de Estado y aseguró que con esta iniciativa espera que “YPF remonte su vuelo” a partir de una inversión de U$S 1.800 millones para los próximos tres años, que sumará a otras inversiones de empresas vinculadas a la producción en Vaca Muerta que también son parte de este plan de desarrollo.



El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y del Interior, Eduardo de Pedro; el secretario de Energía, Darío Martínez; el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, y el CEO de la compañía, Sergio Affronti, y los gobernadores Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro).



El presidente recordó en este contexto que el gobierno nacional tomó la decisión de “no aumentar las tarifas en un 70 por ciento, tal como estaba previsto, para que los argentinos no se queden sin gas”, para luego contrastar que, en los últimos cuatro años, “mientras pagábamos aumentos siderales de tarifas, la producción de gas declinaba”, algo que “no anduvo bien en esa Argentina” aunque prometió “corregir las cosas”.



“Estoy seguro que vamos a estar disfrutando de este gas en el invierno que viene y vamos a entender lo importante que es que el Estado se ponga al frente cundo la economía se paraliza y cuán importante es que se asocie en el esfuerzo a empresarios y trabajadores para convertir todo esto en el sueño de vivir en la Argentina que nos merecemos”, agregó.



El Plan Gas

El objetivo del plan es incentivar el crecimiento de la producción de gas en los próximos años y acentuar la integración de las industrias pyme con las cuencas, incorporando más valor agregado nacional y generando nuevos puestos de trabajo.



Para alcanzar ese crecimiento, el plan busca generar herramientas que incentiven nuevas inversiones en la oportunidad que brindan los recursos convencionales y no convencionales.



Los objetivos implican un descenso en las necesidades de importación, un ahorro en dólares y la consecuente mejora de la situación fiscal.