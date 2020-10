Embopa el jugador perseguido

miércoles 14 de octubre de 2020 | 2:00hs.

Por Silvia Godoy [email protected]

Los usuarios registrados deben tramitar las entradas gratuitas en la boletería virtual y así recibirán por correo electrónico la confirmación y un enlace, a través del cual deberán conectarse en el día y horario en que esté programada la función o actividad.





Ficha técnica Embopa

Estreno: 2020



Duración: 43 minutos



Guión, dirección y producción: Aimará Schwieters.



Elenco: Luciana Bobadilla, Juan Echagüe, Luciano Domínguez, Julieta Acardi, Paola Stefani y Marshall Paredez.



Producción ejecutiva: Florencia Azorín.



Productor asociado: Horacio Schwieters.



Música original: Horacio Gonz.





Programa Hoy a las 19 se proyectará una selección del festival invitado Tres Márgenes (Argentina, Brasil, Paraguay).



A las 20 habrá una muestra de Cine de no ficción, a las 21 se estrenará ‘Embopa’ de Aimará Schwieters, y a las 22 se verá ‘La familia Chechena’, de Martín Solá.



Mañana se verá la muestra de Cine Joven Comunitario del Instituto Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim). A las 19 el festival invitado Cinecable, de Paraguay. A las 20.40 se emitirá ‘El viaje de Tom’, de Fernando Verón, y cerrará a las 21 el largometraje paraguayo ‘La afinación del diablo’, de Juan Carlos Lucas.El viernes, en la última jornada habrá tres muestras de festivales invitados: a las 19 el Festival Internacional Video Danza y Performance, a las 20 el Festival Amor es Amor, y a las 21.15 el Festival Audiovisual el Parque Paraguayo.

Embopa, de Aimará Schwieters, es uno de los estrenos de Oberá en Cortos y se proyectará hoy a las 21 en la sala virtual del festival y de manera gratuita.El mediometraje rodado en un barrio de la capital misionera en 2014 fue terminado en enero de este año y se presentará al público por primera vez.“Es la historia de un grupo de chicos que viven una realidad algo fantástica y algo oscura, es como un juego, pero no un juego inocente, es un juego que va escalando a siniestro”, explicó Schwieters, directora y guionista, sobre su ópera prima.Mbópa o embopa es un vocablo guaraní que se suele traducir más que literalmente como una expresión idiomática ‘hacer que termine’ y equivale a la mancha escondida o mbopa escondida.“La embopa es un término en guaraní que en la región usamos para llamar al juego de infancia, en la película hay una especie de embopa escondida pero más mística. En ese sentido hay un juego, pero no es juego de niñes, es un juego siniestro”, relató.La historia comienza con dos amigos que van a comprar una cerveza al kiosco, en el camino reparan en unas chicas en el patio de una casa. Los jóvenes las espían y no pueden dejar de mirarlas. Y en una atmósfera onírica, esos ojos atrapados que acechan curiosos van tornándose en los perseguidos.Hubo una sola locación y el 90% de las escenas fueron grabadas en exterior. “La trama transcurre en un patio, que es el patio de la casa familiar donde crecí y viví hasta que fui a estudiar a Buenos Aires, las escenas transcurren de noche y en exterior y las escenas interiores fueron en un auto”, detalló sobre el proceso de filmación.Se inscribe -dijo la realizadora- en los géneros fantástico, suspenso, drama.“Es muy fantástico, pasan cosas que en la realidad que conocemos no podrían pasar, y tiene mucho de suspenso, yo también me invento géneros y diría que es onírico, siniestro, bastante oscuro, soy fanática del director y guionista David Lynch, que es un artista que tiene algo de surrealismo y bueno al momento de escribir y de pensar una narrativa pienso mucho en su obra”.La película se grabó en diez días con un elenco de actores misioneros y fue posible con capital propio, el impulso del Fondo Nacional de las Artes (FNA) en primer lugar, y luego fue sumando apoyos hasta que pudo finalizarse la posproducción a inicios de 2020.“La película tal como es hoy pasó un largo proceso, en 2014 yo tenía este guión y lo presentamos al Fondo Nacional de las Artes, donde ganamos por la región NEA un fomento, con ese capital más lo que tenía yo empezamos a grabar. La película se hizo también con un equipo técnico de jóvenes de Buenos Aires que eran mis compañeros en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y conseguimos los pasajes para que vinieran hasta acá. La UNA también contribuyó, y para la posproducción ganamos un subsidio del Iaavim. Todo esto lo hice ayudada por un equipo de trabajo colaborativo y con otros apoyos que fuimos consiguiendo”.Sobre el estreno de la cinta, refirió que fue un camino largo hasta llegar al momento de proyectarla por primera vez, “que sea en Oberá en Cortos me emociona aún más, porque siempre participé del festival, iba como espectadora y soñaba con presentar un día mi material y cómo no iba a presentar esta historia hecha en Misiones en nuestra provincia”.Y siguió: “Claro que se da esta particularidad de que este año por la pandemia el estreno es virtual, pero veo como muy positivo que de todo el mundo se pueda ver y que es gratuito o sea que es muy inclusivo y me parece buenísimo”.En tanto, sobre la dinámica particular del cine independiente, reflexionó: “Yo hice un poco de todo desde que empecé a estar en rodajes. En toda mi formación en cursos y talleres siempre todo fue y es más comunitario, es algo que me gusta mucho, uno siempre piensa en el cine industrial donde en los equipos cada uno hace una tarea bien definida, a mí me gusta que todo sea más colaborativo, que sea un proceso totalmente grupal. Pero sí hay que decir que fue todo un aprendizaje, que en 2014 no tenía tantas herramientas como para pensar todo el proceso de conseguir financiamiento, fue aprender sobre la marcha”.Luego de esta experiencia, precisó “sí de ahora en más todo proyecto lo hago desde una mirada gestiva de lograr financiamiento adecuado, al menos para que todo el equipo cobre un sueldo amigable”, concluyó.La realizadora misionera se encuentra actualmente desarrollando dos proyectos documentales.Para ver Embopa y acceder a todas las funciones y actividades de Oberá en Cortos hay que registrarse y obtener las entradas gratuitas a través de la plataforma especial que funciona en la página web www.oberaencortos.com.El festival continúa hasta el viernes, la mayoría de las funciones que pasan en online en vivo quedan colgadas en la web, también el contenido registrado de las charlas y capacitaciones.