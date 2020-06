Notebooks siguen con subas de precio y cada vez hay menos

Jueves 11 de junio de 2020

Los equipos informáticos, notebooks y celulares principalmente, se siguen destacando por su escasez en las casas de electrodomésticos locales. Según explicaron desde algunos de estos comercios, hay muy pocos equipos y deben pedirse a través de internet para su envío a la provincia. Por otro lado, en una comparación de precios se observa una fuerte suba que en algunos modelos ronda un 70% desde principios de abril hasta esta semana.

Así una notebook que el 22 de abril pasado cotizaba a 53.000 pesos hoy se ofrece en una conocida plataforma digital a 89.999 pesos (+69,8%). En celulares las subas fueron inferiores. Por caso un aparato de gama media pasó de unos 25.000 a 32.000 pesos en el último mes (+28%).

“Nos habían dicho que este mes íbamos a tener más celulares, pero ahora no sabemos cuándo los van a mandar. En notebooks hay algunos equipos, pero los tenemos que pedir de forma online”, comentó ayer un vendedor de una cadena de electrodomésticos en esta ciudad capital. En otros negocios similares, el desabastecimiento era igual de visible. Grandes vitrinas vacías anticipaban el faltante de equipos. En un comercio en particular el espacio de notebooks y celulares fue reemplazado por cafeteras y caloventores.

En celulares algunos negocios de electrónica ofrecieron días atrás productos de gama baja y generaron importantes filas de consultas. Las filas también son frecuentes en centros de atención de empresas de telefonía celular, que derivan la compra a sus tiendas virtuales.

Pero en los sitios web, las existencias son limitadas. Varios modelos se muestran con la leyenda sin stock. Por otro lado, en las páginas oficiales de equipos informáticos, como Lenovo o HP Argentina, hay muchos modelos sin stock. Inclusive los productos más avanzados que superan los 110.000 pesos.

Celulares si, notebooks no

El empresario del sector venta de electrodomésticos Carlos D’Orazi explicó que se agudizaron los faltantes de equipos. Pero diferenció las situaciones dependiendo de los productos electrónicos. “Los equipos que se están ensamblando en el Sur como los celulares, yo creo que en breve van a estar solucionados los envíos. De hecho, las grandes empresas como Samsung ya están tomando notas de pedidos a futuro. Pero con las notebooks en cambio, no sólo que no se está solucionando, sino que se pueden haber más problemas. Porque llegan por avión con un flete internacional muy alto y con la posibilidad de nuevos impuestos, porque le están haciendo pagar con dólares billetes”, indicó. En cuanto a los celulares detalló que se trabaja con partidas muy limitadas en los locales de venta. “Nosotros conseguimos una partida muy chica, son equipos de alta gama, porque son tantos los costos que no sirve traer los de baja gama. La gente por otro lado no puede acceder a un teléfono de $50.000 promedio, es un gasto importante”, indicó.