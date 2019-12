Viernes 27 de diciembre de 2019 | 05:00hs.

Justin anunció nuevo disco para enero

Justin Bieber sorprendió a sus fans en Navidad con el anuncio de la salida de un disco en enero y el regreso a los escenarios con una extensa gira norteamericana.

También, el polifacético artistas mostró un adelanto de ‘Yummy’, primer corte del álbum, que se podrá escuchar en las plataformas el 3 de enero.

“Como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todo lo que pasó. Creo que estoy justo donde debo; Dios me tiene justo donde me quiere. Es mi música lo que más amo de todo lo que he hecho”, contó el canadiense a Hollywood Reporter.

Justin habló sobre el estilo de esta nuevas canciones y destacó que será muy distinto al anterior trabajo ‘Purpose’, que salió en 2015. La gira norteamericana arrancará el 14 de mayo y terminará el 26 de septiembre. Lo nuevo de la estrella de la música puede verse en sus redes sociales. Sólo en Instagram tiene 123 millones de seguidores.