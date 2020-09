Murió la mamá de Mercedes Morán por Covid-19 - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 14:00hs.

En las últimas horas, en su cuenta de Twitter, Mercedes Morán expresó su dolor por la muerte de su mamá. La mujer, que había dado positivo en COVID-19, estaba internada en el hospital Italiano. “Hoy se fue mi madre. Después de batallar contra el coronavirus 15 días con 97 años”, escribió la actriz.La protagonista de Gasoleros, El hombre de tu vida, Luna de avellaneda, entre otras producciones, reconoció el gran esfuerzo de los profesionales que atendieron a su mamá. “Mi agradecimiento eterno al personal médico del Hospital Italiano”, expresó.Morán también aprovechó el tuit para devolver el cariño que recibió de sus fanáticos. “Gracias por sus mensajes de amor”, manifestó la actriz.Mex Urtizberea, La Negra Vernaci, Pablo Culell, Dalma Maradona, Pablo Echarri, Sandra Mihanovich, Darío Grandinetti, entre otras figuras del espectáculo, le expresaron sus condolencias.En julio, la actriz manifestó su rechazo a una movilización en contra de la cuarentena impuesta por el Gobierno para evitar el contagio por coronavirus. En ese entonces, Morán dijo que “les pegaría un buen reto” a quienes decidieron asistir a esa marcha.“Me parece una cosa de enojo. Si fueran hijos míos les pegaría un buen reto. Yo lo haría con alguna de mis hijas si toman esa actitud, no es el caso. No nos estamos refiriendo a movidas políticas. Lo digo en el caso de la actitud honesta de alguna gente que no cree o tiene un grado de libertad que se está coartando”, expresó Morán en una entrevista para la web de Radio Mitre al referirse a los “anticuarentena”.Lejos de dejar el tema ahí, la actriz siguió: “Yo creo que son personas que tienen miedo, muy atrás de todo eso hay un miedo disfuncional. Eso tratando de alimentar mi lado más paciente. Me genera enojo e indignación la irresponsabilidad”.En esa ocasión, Morán había dicho que tenía una gran preocupación por la salud de su hija, que trabaja en un hospital, y por su mamá, que estaba viviendo en un centro para la tercera edad. “Mamá está en un geriátrico. Hace más de dos meses que no la puedo ver. Es duro, pero sé que es por su bien. El mundo geriátrico es un lugar de mucho riesgo. Cada vez que suena el teléfono en mi casa es difícil”, detalló en ese entonces.La actriz enfatizó la necesidad de ser considerados con los demás en tiempos de pandemia. “La solidaridad ha aparecido de manera profunda en los últimos meses. Quienes van a esas marchas son irresponsables y están perdiendo la posibilidad de actuar solidariamente”, consideró.